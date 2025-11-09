Dhule Mmunicipal Election : धुळे मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी स्वबळावर!माजी आमदार फारुक शाह यांचा दावा; "महापौर आमचाच"

धुळे: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळाची तयारी केली आहे. मनपा निवडणुक स्वबळावर लढण्याची आमची पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. वरिष्ठांचा आदेश आला तर त्यावेळी त्या पध्दतीने भूमिका घेतली जाईल. परंतु, आमची तयारी स्वबळाची आहे. महापौर आमचाच होईल, असा दावा शहराचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष फारुक शाह यांनी केला आहे..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजीत पवार गट) निवडणुकीच्या रणनीतीवर विचारविनिमयासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पक्षाने स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक गुलमोहर रेस्ट हाऊस येथे नुकतीच झाली. समितीचे अध्यक्ष फारूक शाह अध्यक्षस्थानी होते. .माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, ज्येष्ठ जोसेफ मलबारी, सुनिल नेरकर, कांतीलाल दाळवाले, कैलास चौधरी, गणेश जाधव, रविंद्र आघाव, संजीवनी गांगुर्डे, डॉ. सर्फराज अन्सारी, प्रमोद साळुंखे, जया साळुंखे, संजय अहिरे, आनंदा सैंदाणे, उमेश महाजन, दीपश्री नाईक, महेंद्र शिरसाट, निलेश चौधरी, नजीर शेख आदी उपस्थित होते..यशस्वी तो शहराध्यक्ष माजी आमदार शाह म्हणाले, की पक्षाच्या आदेशान्वये सुकाणू समितीचा मी अध्यक्ष असलो तरी सर्व अधिकार समितीच्या सर्व सदस्यांसह राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आहे. ते सुचविणार त्यानुसार प्रत्येक प्रभागामध्ये उमेदवार देऊ. समितीच्या सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांना एक- एक वा दोन- दोन प्रभागांची जबाबदारी दिली जाईल. जो जास्तीत जास्त राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आणेल, त्याची शिफारस शहर- जिल्हाध्यक्ष पदासाठी वरिष्ठांकडे केली जाईल. मुस्लीम समाजाचा शहर- जिल्हाध्यक्ष होणार नाही, असेही श्री. शाह यांनी स्पष्ट केले. .UP Government : योगी सरकारची मोठी ॲक्शन; समाज कल्याण विभागाचे ४ अधिकारी बडतर्फ, ३ निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन कपातीचे आदेश .पक्षाचा झेंडा फडकवामतभेद, मनभेद बाजूला ठेवून महापालिका निवडणुकीसाठी जोमाने कामाला लागा. मनपावर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवावा, असे आवाहन श्री. शाह यांनी केले. येथे राष्ट्रवादीची स्वबळाची तयारी आहे. परंतु, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्यात येईल. राष्ट्रवादीची शहर कार्यकारणी तीन महिन्यांपूर्वी संपुष्टात आली आहे. अल्पसंख्यांकबहुल सर्वच प्रभागात निवडणूक लढणार आहोत. त्याशिवाय शहरातही इतर प्रभागांमध्ये उमेदवार देणार आहोत. पक्षात कोणताही वाद नसल्याचा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.