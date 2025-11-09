उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Mmunicipal Election : धुळे मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी स्वबळावर!माजी आमदार फारुक शाह यांचा दावा; "महापौर आमचाच"

NCP’s Preparation for Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) सुकाणू समितीचे अध्यक्ष फारुक शाह यांनी बैठकीत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना स्वबळावर लढण्याची तयारी करण्याचे आवाहन केले आणि 'महापौर आमचाच होईल' असा विश्वास व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळाची तयारी केली आहे. मनपा निवडणुक स्वबळावर लढण्याची आमची पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. वरिष्ठांचा आदेश आला तर त्यावेळी त्या पध्दतीने भूमिका घेतली जाईल. परंतु, आमची तयारी स्वबळाची आहे. महापौर आमचाच होईल, असा दावा शहराचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष फारुक शाह यांनी केला आहे.

