Dhule Municipal Election : धुळ्यात महायुतीत बिघाडी! भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र?

धुळे: महापालिकेच्या रणसंग्रामात आता राजकीय ध्रुवीकरणाला वेग आला असून, महायुतीतील भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्ष असलेली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आता युतीच्या वाटेवर आहेत. जागावाटपाच्या तिढ्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी हे दोन मित्रपक्ष एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने धुळेकरांना यंदा चुरशीची आणि नव्या समीकरणांची लढाई अनुभवावी लागणार आहे. परिणामी, ताकदवर भाजपपुढे स्वपक्षातील बंडखोरांसह मित्रपक्षांचेही तगडे आव्हान उभे ठाकणार असल्याने ही निवडणूक भाजपसाठी ‘काटेरी वाट’ ठरणार असल्याचे चित्र समोर येत आहे..भाजप आणि शिवसेनेतील युती जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून फिसकटण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेने १७ जागांची मागणी केली असताना भाजप केवळ ७ जागा देण्यावर विचाराधीन आहे. सात जागा स्वीकारल्यास कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरेल, या भीतीने शिवसेनेने स्वतंत्र किंवा अन्य पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. .दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक सुकाणू समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार फारूक शाह यांचे नेतृत्व मान्य नसल्याचे सांगत भाजपने राष्ट्रवादीशी फारकत घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘अलर्ट’ मोडवर आलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपापसात युती करण्याबाबत वाटाघाटींना वेग दिला आहे. येत्या दोन दिवसांत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे..पक्षश्रेष्ठींची कसोटीमहापालिकेच्या १९ प्रभागांतील ७४ जागांसाठी इच्छुकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आतापर्यंत विविध पक्षांकडून १३६५ इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडल्या आहेत. गेल्या चार दिवसांत तब्बल १६०१ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली असून, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० डिसेंबर आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता. ३०) इच्छुक उमेदवारांचा मोठा ‘पोळा’ फुटण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या अर्जांमुळे कोणाला संधी द्यायची आणि कोणाला थोपवायचे, यासाठी पक्षश्रेष्ठींची मोठी कसरत होणार आहे..Mangesh Kalokhe: हत्येप्रकरणी आरोप असलेले Sudhakar Ghare यांचा मोठा खुलासा, Mahendra Thorve वर आरोप | Sakal News.धुळेकरांमध्ये उत्सुकताया पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने युती करण्यासंदर्भात चर्चेला वेग दिला आहे. ही युती झाल्यास भाजप विरुद्ध मित्रपक्ष, असे नवे समीकरण लढाईतून दिसेल. सध्याचे चित्र पाहता, ही निवडणूक केवळ सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी न राहता, भाजप विरुद्ध त्यांचेच मित्रपक्ष आणि महाविकास आघाडी, असा ‘त्रिकोणी’ किंवा ‘चौरंगी’ सामना होण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी धुळ्यात राजकीय रणसंग्राम शिगेला पोहोचला असून प्रत्येक प्रभागात इच्छुकांच्या मोठ्या संख्येमुळे चुरस पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.