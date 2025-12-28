उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात महायुतीत बिघाडी! भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र?

Political Polarization in Dhule: Shiv Sena and NCP Eye Strategic Alliance : धुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाचा तिढा सुटत नसल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिकेच्या रणसंग्रामात आता राजकीय ध्रुवीकरणाला वेग आला असून, महायुतीतील भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्ष असलेली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आता युतीच्या वाटेवर आहेत. जागावाटपाच्या तिढ्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी हे दोन मित्रपक्ष एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने धुळेकरांना यंदा चुरशीची आणि नव्या समीकरणांची लढाई अनुभवावी लागणार आहे. परिणामी, ताकदवर भाजपपुढे स्वपक्षातील बंडखोरांसह मित्रपक्षांचेही तगडे आव्हान उभे ठाकणार असल्याने ही निवडणूक भाजपसाठी ‘काटेरी वाट’ ठरणार असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Dhule
maharashtra
NCP
election
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com