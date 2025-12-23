Dhule Municipal Election : भाजप-शिवसेना नेत्यांची बंद दाराआड खलबते; जागावाटपाचा पेच सुटणार की स्वबळाची तयारी सुरू होणार?

धुळे: महायुतीतील घटक पक्ष शिवसेना सर्वोच्च नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे चर्चेत असतो. आपल्या गटातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांना विकास निधी देण्यात ते मागेपुढे पाहात नाहीत. अशा या पक्षाचा जिल्ह्यात उदय झाला, तेव्हा विविध पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचे बोट पकडत वाटचाल सुरू केली खरी..पण प्रमुख पदांवरून त्यांच्यात चाललेली सुंदोपसुंदी चर्चेची ठरली. ती गटबाजीचे प्रदर्शन करणारी ठरली. ही वास्तव स्थिती आणि महापालिकेची निवडणूक असताना गटबाजीमुळे दुभंगलेल्या या पक्षाला प्रथम ‘रफू’ करण्याची गरज कार्यकर्ते खासगीत व्यक्त करतात..महापालिकेची निवडणूक जाहीर होताच पक्षातील गटबाजी थोपवू, असा विश्वास एका प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी संवादावेळी व्यक्त केला होता. यानंतर देवपूरमध्ये शिवसेनेचा १६ डिसेंबरला मेळावाही झाला होता. त्या वेळी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी ‘हम साथ...साथ...है’चा नारा देत गटबाजी उरली नसल्याचा संदेश दिला. मात्र, त्या मेळाव्यानंतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोण कुणा शेजारी बसले होते, मनोगत व्यक्त करताना कुणाचे नाव कितव्या क्रमांकावर घेतले गेले हा चर्चेचा विषय ठरला. परंतु, मेळाव्यातून एकी दाखवत महापालिका निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत, असे जाहीर करण्यात आले..नेमक चाललंय काय?शिवसेनेचे तीन जिल्हाप्रमुख, एक महानगरप्रमुख झळकत असतात. एक जिल्हाप्रमुख शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे कट्टर समर्थक, तर काही अन्य प्रमुख पदाधिकारी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे निष्ठावंत, असे चित्र या पक्षपातळीवरून समोर आणले जाते. चहू दिशेला चार तोंडे असलेल्यांना सांभाळण्याची मोठी कसरत पक्षाचे मुख्य जिल्हाप्रमुख डॉ. तुळशीराम गावीत आणि साक्रीच्या आमदार मंजूळा गावित यांना करावी लागत असते..राजकीय पटलावर हे चित्र लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना शिवसेनेची नेमकी रचना काय, प्रचारप्रमुख कोण, उमेदवाराची अंतिम निवड कोण करणार, पक्षांतर्गत संचलनासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली आहे का; असेल तर त्याचे अध्यक्ष, सदस्य कोण हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. त्यामुळे आपल्या पक्षाची दिशा काय असेल आणि महायुतीतून लढणार की स्वबळावर हेही निवडणूक तोंडावर असूनही समजून आलेली नाही, अशी व्यथा कार्यकर्ते मांडतात..भाजपलाही इशारादुसरीकडे भाजपने ५५ प्लसचा नारा देत महायुती करण्यास उत्सुक नसल्याचे संकेत वेळोवेळी दिले आहेत. त्यात शिवसेनेने सन्मानजनक चर्चेतून सरासरी २० ते २५ जागा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शिवाय मेळाव्यातून शहरातील विकास आम्ही केला, असे कुणी म्हणत असेल तर नेते एकनाथ शिंदे यांनी धुळ्याला दोनशे कोटींचा निधी दिल्याचे विसरू नये, असा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा देण्यास शिवसेना चुकली नाही. महायुती न झाल्यास स्वबळावर ७४ जागा लढणार असल्याचेही शिवसेनेने जाहीर केले आहे. मनपा निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता. २३) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात होत असताना शिवसेनेच्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Pune Politics : पुण्यात ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का; सुतार–भोसलेंची भाजपमध्ये थेट एन्ट्री; कोथरूड–येरवड्यात राजकीय भूकंप!.धुळ्यात भाजप-शिवसेनेची बैठकभाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या संपर्क कार्यालयात सोमवारी (ता. २२) सायंकाळनंतर दीड ते दोन तास पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार अग्रवाल, शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, शिवसेनेच्या आमदार मंजूळा गावित, हिलाल माळी, जिल्हाप्रमुख सतीश महाले, मनोज मोरे, महानगरप्रमुख संजय वाल्हे यांची बैठक सुरू होती. ती नेमक्या कुठल्या मुद्द्यावर होती ते समजू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.