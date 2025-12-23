उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : भाजप-शिवसेना नेत्यांची बंद दाराआड खलबते; जागावाटपाचा पेच सुटणार की स्वबळाची तयारी सुरू होणार?

Shiv Sena Faces Internal Factionalism Ahead of Dhule Civic Polls : पक्षाचा जिल्ह्यात उदय झाला, तेव्हा विविध पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचे बोट पकडत वाटचाल सुरू केली खरी. पण प्रमुख पदांवरून त्यांच्यात चाललेली सुंदोपसुंदी चर्चेची ठरली.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महायुतीतील घटक पक्ष शिवसेना सर्वोच्च नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे चर्चेत असतो. आपल्या गटातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांना विकास निधी देण्यात ते मागेपुढे पाहात नाहीत. अशा या पक्षाचा जिल्ह्यात उदय झाला, तेव्हा विविध पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचे बोट पकडत वाटचाल सुरू केली खरी.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Dhule
maharashtra
Municipal election
uttar maharashtra
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com