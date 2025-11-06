उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलला: 'या' दिवशी होणार अंतिम यादी जाहीर!

Revised Voter List Schedule for Municipal Elections : राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार, प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी आता ६ डिसेंबर २०२५ ला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
Dhule Municipal

Dhule Municipal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता ६ डिसेंबर २०२५ ला प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार त्या २८ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार होत्या.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Municipal election
Voter
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com