Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलला: 'या' दिवशी होणार अंतिम यादी जाहीर!

धुळे: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता ६ डिसेंबर २०२५ ला प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार त्या २८ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार होत्या..राज्यातील महापालिकांच्या निवडणूकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून विविध पातळ्यांवर तयारी सुरू आहे. यातील मतदारयाद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम यापूर्वी आयोगाने जाहीर केला होता. त्यानुसार १ जुलै २०२५ ची मतदारयादी ग्राह्य धरून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश होते. दरम्यान, आता मंगळवारी (ता. ४) राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करून महापालिका आयुक्तांना त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. .या सुधारित कार्यक्रमानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसुचित केलेल्या तारखेस अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीवरुन महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता तयार केलेली प्रारुप मतदार यादी, हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्याची तारीख आता १४ नोव्हेंबर २०२५ करण्यात आली आहे. ती यापूर्वी ६ नोव्हेंबर २०२५ होती. तसेच सुधारित कार्यक्रमानुसार प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२५ आहे (पूर्वी १४ नोव्हेंबर २०२५)..नव्या कार्यक्रमानुसार प्रारुप मतदार यादीवर दाखल हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करुन ६ डिसेंबर २०२५ ला प्रसिद्ध करण्यात येतील. यापूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार ही कार्यवाही २८ नोव्हेंबर २०२५ ला होणार होती. ८ डिसेंबर २०२५ ला मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल (यापूर्वी ४ डिसेंबर २०२५) तर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख आता १२ डिसेंबर २०२५ असणार आहे. यापूर्वी ती १० डिसेंबर २०२५ होती..Sanjay Raut: '...हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता'! हाताला सलाईन, पण बोटांमध्ये पेन धरलं; रुग्णालयातून संजय राऊतांकडून फोटो शेअर.दोन दिवस वाढलेमतदारयादीचा हा सुधारित कार्यक्रम पाहता अंतिम कार्यवाही अर्थात, केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्धीची कार्यवाहीचा कार्यक्रम पूर्वीच्या कार्यक्रमाच्या तुलनेत केवळ दोन दिवसांनी वाढला आहे. प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्धीची कार्यवाही मात्र पूर्वीच्या कार्यक्रमाच्या तुलनेत साधारण आठवड्याभराने पुढे गेला आहे.