Dhule Municipal Corporation : धुळे मनपाचे 'स्वप्न' खरे होणार का? पाचकंदील मार्केट पुनर्विकासावर ₹५४ कोटी खर्च; ८२ कोटी उत्पन्न मिळवण्याचे आव्हान

धुळे: महापालिकेतर्फे शहरात सध्या व्यापारी संकुले उभारण्याचा सपाटा सुरू आहे. शहराचा विकास पर्यायाने व्यापारी, विक्रेत्यांना आपापल्या व्यवसायासाठी चांगल्या जागा/ मार्केट मिळण्याच्या अनुषंगाने ही कामे गरजेची असली, तरी धुळ्यात अशा व्यापारी संकुलांची अवस्था नंतर कशी होते, हे वेगळे सांगायला नको. .शिवाय, महापालिकेला त्यातून किती उत्पन्न मिळते, हाही महत्त्वाचा प्रश्न कायम उरतो. सध्या पाचकंदील मार्केट पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली. हे मार्केट बांधण्यासाठी ५४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च भागविण्यासाठीचे गणित मांडताना महापालिकेने तब्बल ८२ कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे 'स्वप्न' दाखविले. ते प्रत्यक्षात मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे..शहरात महापालिका मालकीचे छोटे-मोठे तब्बल २४ व्यापारी संकुले आहेत. या व्यापारी संकुलातील गाळेधारक, ओटेधारकांवर कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, हस्तांतरण शुल्क बाकी आहे. ते महापालिकेला वसुल करता येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यासाठी अनेकदा अभय योजना देऊनही पाहिजे तसा प्रतिसाद लाभत नाही. शिवाय मालकी महापालिकेची असतांना नियमितपणे कायदेशीर बाबी पूर्ण न केल्याने गाळेधारक वरचढ झाले. त्यातून न्यायालयात दावे दाखल होऊन हा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे. आता तर जुन्या व्यापारी संकुलांमध्ये मूळ गाळेधारक कोण असा प्रश्न खुद्द महापालिकेपुढेही असतो. अशी स्थिती असताना आता नव्याने व्यापारी संकुले उभारण्याचा सपाटा सुरू आहे..दक्षता घेण्याची गरजशहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता अशी व्यापारी संकुले त्या- त्या भागातील गरज असली तरी या संकुलांच्या उभारणीवर होणारा खर्च आणि त्यातून महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न, जागेसह त्या-त्या व्यापारी संकुलांच्या मालकीचा प्रश्न अशा समस्या उभ्या राहतात. या समस्या उभ्या राहणार नाहीत..यादृष्टीने काळजी घेण्याची तसदी महापालिकेला घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कोट्यवधींच्या जागा, उभी राहिलेली व्यापारी संकुले कुणाच्या तरी घश्यात जातात. मनपा मालकीच्या अशा आस्थापनांतून खासगी व्यक्ती पैसे कमावतात, महापालिकेला मात्र, काहीही लाभ मिळत नाही. मनपा यंत्रणा मात्र त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. यापुढे ते होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे..८२ कोटी मिळणार?शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेले पाचकंदील मार्केट १९५२ मध्ये बांधले गेले. ते आता जीर्ण झाले आहे. शिवाय आत्ताची गरज लक्षात घेता ते नव्याने बांधणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यातून महापालिकेचे नुकसान होणार नाही याचीही दक्षता घेणे गरजेचे आहे. या मार्केटमधील चारही अर्थात लाल बहादुर शास्त्री मार्केट (भाजीपाला), फळ मार्केट, छत्रपती शिवाजी मार्केट (कापड) व शंकर मार्केट (कापड, धान्य) मार्केटचा पुनर्विकास महापालिकेने हाती घेतला आहे. यासाठी एकूण ५४ कोटी ११ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. .हा खर्च अपेक्षित उत्पन्नातून भरुन निघेल असे गणित महापालिकेने कागदावर मांडले आहे. त्यासाठी पाचकंदीलसह इतर मार्केटमधील गाळ्यांचा लिलाव तसेच थकबाकी वसुली असे तब्बल ८२ कोटी २७ लाख रुपये उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त होणार असल्याचा अंदाज यंत्रणेने वर्तविला आहे. ते मिळाले नाही तर त्याचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे..महापालिकेने मांडलेले उत्पन्नाचे गणित असेपाचकंदील मार्केटमधील भाडेकरूंकडील थकबाकी २१ कोटीपाचकंदील मार्केट पुनर्विकासानंतर भाडेकरूंकडून ई- लिलावातून प्रीमियम रक्कम १७ कोटीदसेरा मैदान मार्केट भाडेकरूंकडून ई- लिलावातून प्रीमियम रक्कम १४ कोटीदेवपूर मार्केट/ भाजीमंडई भाडेकरूंकडून ई- लिलावातून प्रीमियम रक्कम २० कोटीसावता माळी मार्केटमधील भाडेकरूंकडील थकबाकी २७ लाखसावता माळी मार्केट विकासानंतर भाडेकरूंकडून ई- लिलावातून प्रीमियम रक्कम १० कोटीएकूण प्राप्त होणारे अंदाजे उत्पन्न ८२.२७ कोटी.