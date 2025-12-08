उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळे मनपाचे 'स्वप्न' खरे होणार का? पाचकंदील मार्केट पुनर्विकासावर ₹५४ कोटी खर्च; ८२ कोटी उत्पन्न मिळवण्याचे आव्हान

Dhule Municipal Corporation’s Aggressive Push for New Commercial Complexes : धुळ्यातील पाचकंदील बाजारपेठेच्या पुनर्विकासासाठी महापालिका पुढे सरसावत असताना जुन्या व्यापारी संकुलांतील थकबाकी, दावे आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता पुन्हा एकदा उघडी पडताना दिसते.
Dhule Municipal Corporation

Dhule Municipal Corporation

sakal 

रमाकांत घोडराज
Updated on

धुळे: महापालिकेतर्फे शहरात सध्या व्यापारी संकुले उभारण्याचा सपाटा सुरू आहे. शहराचा विकास पर्यायाने व्यापारी, विक्रेत्यांना आपापल्या व्यवसायासाठी चांगल्या जागा/ मार्केट मिळण्याच्या अनुषंगाने ही कामे गरजेची असली, तरी धुळ्यात अशा व्यापारी संकुलांची अवस्था नंतर कशी होते, हे वेगळे सांगायला नको.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
economy
Muncipal corporation
Project
Infrastructure
uttar maharashtra
Revenue

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com