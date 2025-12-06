उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळे शहराचे खड्डे ४० लाखांत बुजणार; मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्तेही दुरुस्त करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

Redevelopment of Dhule Municipal Markets : धुळे महापालिकेच्या चार प्रमुख मार्केटचे पुनर्विकास काम व शहरातील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू करण्यासाठी आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
धुळे: शहरातील महापालिका मालकीच्या पाचकंदीलमधील चारही मार्केटचा पुनर्विकास करण्यासाठी संभाव्य ५४ कोटी ११ लाख रुपये खर्चास महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी दिली. तसेच शहरातील रस्त्यांचे खड्डे बुजविण्यासाठी प्राप्त निविदाही मंजूर करण्यात आली. खड्डे बुजविण्याचे हे काम ४० लाख रुपये खर्चातून होणार आहे.

