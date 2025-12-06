Dhule Municipal Corporation : धुळे शहराचे खड्डे ४० लाखांत बुजणार; मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्तेही दुरुस्त करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

धुळे: शहरातील महापालिका मालकीच्या पाचकंदीलमधील चारही मार्केटचा पुनर्विकास करण्यासाठी संभाव्य ५४ कोटी ११ लाख रुपये खर्चास महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी दिली. तसेच शहरातील रस्त्यांचे खड्डे बुजविण्यासाठी प्राप्त निविदाही मंजूर करण्यात आली. खड्डे बुजविण्याचे हे काम ४० लाख रुपये खर्चातून होणार आहे..महापालिकेची प्रशासकीय स्थायी समिती सभा दुपारी साडेचारला महापालिकेतील स्व. दिलीप पायगुडे सभागृहात झाली. आयुक्त तथा प्रशासक नितीन कापडणीस, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त हेमंत निकम, नगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह विभागप्रमुख व इतर अधिकारी उपस्थित होते. शहरातील महापालिका मालकीच्या पाचकंदील मार्केटमधील लाल बहादूर शास्त्री मार्केट(भाजीपाला), फळ मार्केट, छत्रपती शिवाजी मार्केट (कापड) व शंकर मार्केट (कापड/धान्य) यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य खर्चास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय सभेपुढे होता. .तो मंजूर करण्यात आला. या चारही मार्केटच्या पुनर्विकासासाठी एकूण ५४ कोटी ११ लाख २६ हजार ६०० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात लाल बहादूर शास्त्री मार्केट व शंकर मार्केटसाठी ३१ कोटी ९३ लाख ६४ हजार ६२६ रुपये तर फळ मार्केट व छत्रपती शिवाजी मार्केटच्या पुनर्विकासासाठी २२ कोटी १७ लाख ६१ हजार ९७४ रुपये खर्च अपेक्षित आहे..या चारही मार्केटच्या पुनर्विकासाला येणारा खर्च या मार्केटमधील भाडेकरुंकडून वसुल होणारी थकीत रक्कम तसेच मनपाच्या इतर व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या प्रिमियम रकमेतून होऊ शकेल असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. दरम्यान, डिपॉझिट बेसिसवर मार्केटचा पुनर्विकास करावा, सध्या या मार्केटमध्ये अस्तित्वात असलेल्या भाडेकरुंच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी तसेच आगामी तीन आर्थिक वर्षातील बजेटमध्ये त्यासंबंधी तरतुदी कराव्यात अशा सूचना आयुक्त श्री. कापडणीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या..आयुक्त निवासमनपा मालकीच्या फायनल प्लॉट नंबर १५३ येथे आयुक्त निवास बांधण्यासाठी प्राप्त निविदाही सभेत मंजूर करण्यात आली. ७८ लाख १८ हजार ३६५ रुपये खर्चास यासाठी आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी होती. निविदा प्रक्रीयेअंती गायत्री कन्स्ट्रक्शन यांची अंदाजपत्रकीय दराची निविदा मंजूर करण्यात आली..वाटाघाटीअंती ३१ लाखांची बचतमहापालिकेच्या १२ ॲलोपॅथी दवाखाने, तीन सुतिकागृहे, एक कुटुंब कल्याण केंद्र, एक नागरी आरोग्य केंद्र अशा एकूण १७ दवाखान्यांसाठी सन २०२५-२६ या वर्षासाठी लागणारी औषधे खरेदीसाठी प्राप्त निविदा दर मंजुरीचा विषय होता. हा विषय यापूर्वीही स्थायी समिती सभेपुढे आला होता. मात्र, दराबाबत सविस्तर माहिती सादर करणे, पुरवठादारांशी वाटाघाटी करण्याच्या सूचना आयुक्त श्री. कापडणीस यांनी दिल्या होत्या. .त्यानुसार हा विषय पुन्हा सभेपुढे आला. पुरवठादारांशी वाटाघाटी केल्यानंतर आठ प्रकारच्या औषधांचे दर कमी झाले. यातून अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल ३१ लाख नऊ हजार ७५८ रुपये महापालिकेचे बचत झाले. आता १०३ प्रकारच्या औषध खरेदीसाठी ३१ लाख दोन हजार ६१४ रुपये खर्च येणार आहे. गरजेनुसार औषधसाठा मागवा अशा सूचनाही आयुक्त श्री. कापडणीस यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या..Sangli News : मजूर टंचाईत जुगाड नवकल्पना! दोन भावांनी लोडर यंत्रातून १५ दिवसांत ३०० टन ऊस गाळपाला.४० लाखांतून खड्डे बुजणारधुळे शहरातील खड्डे बुजविण्याकामी आलेल्या निविदा दरासही सभेने मान्यता दिली. या कामासाठी ४० लाख ३२ रुपये खर्चास आर्थिक, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता होती. निविदा प्रक्रीयेअंती गायत्री कन्स्ट्रक्शन यांची अंदाजपत्रकीय दराची निविदा मंजूर झाली. दरम्यान, शहरातील मुख्य रस्त्यांसह इतर अंतर्गत रस्त्यांवरीलही खड्डे बुजवा अशा सूचना आयुक्त श्री. कापडणीस यांनी दिले. ४० लाखांतून हे काम शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमुद केले, त्यामुळे हा खर्च वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.