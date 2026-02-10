उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय! शुद्ध केलेले सांडपाणी आता सोनवद प्रकल्पात सोडणार

Dhule Municipal Corporation Plans Sewage Water Reuse : धुळे शहरातील आरटीओ कार्यालयाजवळील मलशुद्धीकरण केंद्रात शुद्ध केलेले सांडपाणी टर्शरी ट्रीटमेंटद्वारे पुनर्वापरायोग्य करून सोनवद सिंचन प्रकल्पात सोडण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
Dhule Municipal Corporation

Dhule Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: शहरातील आरटीओ कार्यालय येथील मलशुद्धीकरण केंद्रात शुद्ध केलेले पाणी पुनर्वापरायोग्य करून ते सोनवद प्रकल्पात सोडण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. यासाठी ‘पीएमसी‘ नियुक्तीस महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. शासनस्तरावर या प्रकल्पास मंजुरी मिळाल्यावरच ‘पीएमसी’ला यासाठी महापालिकेकडून निश्‍चित शुल्क अदा केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Municipal Corporation
Project
pmc
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.