Dhule News : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय! शुद्ध केलेले सांडपाणी आता सोनवद प्रकल्पात सोडणार

धुळे: शहरातील आरटीओ कार्यालय येथील मलशुद्धीकरण केंद्रात शुद्ध केलेले पाणी पुनर्वापरायोग्य करून ते सोनवद प्रकल्पात सोडण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. यासाठी 'पीएमसी' नियुक्तीस महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. शासनस्तरावर या प्रकल्पास मंजुरी मिळाल्यावरच 'पीएमसी'ला यासाठी महापालिकेकडून निश्चित शुल्क अदा केले जाणार आहे. .धुळे महापालिकेकडून नवीन आरटीओ कार्यालय येथील मलशुद्धीकरण केंद्रात (एसटीपी) जमा होणारे सुमारे १७ एमएलडी सांडपाणी शुद्ध केले जाते. सध्या हे पाणी नदीत सोडून दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचनांनुसार एकूण पाणी वापराच्या ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर.करणे बंधनकारक आहे. हे सांडपाणी पुनर्वापरायोग्य करण्यासाठी त्यावर टर्शरी ट्रीटमेंट करणे आणि ते पाणी पाईपलाईनद्वारे सोनवद प्रकल्पापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे महापालिकेला अक्कलपाडा प्रकल्पातून वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यापोटी भरावी लागणारी पाणीपट्टी कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे असे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सभेपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे..'पीएमसी'ची गरजसांडपाणी पुनर्वापरायोग्य करण्यासाठी त्यावर टर्शरी ट्रीटमेंट करणे व प्रक्रीया केलेले अर्थात पुनर्वापरायोग्य पाणी पाइपलाइनद्वारे सोनवद प्रकल्पात सोडण्याच्या या कामासाठी मानवसेवा कन्सल्टंट, धुळे यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. .ही संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या नामिका सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. संस्था सल्लागार म्हणून काम करण्यास पात्र आहे. दरम्यान, मानवसेवा कन्सल्टंट या पीएमसीला त्यांची फी प्रकल्प मंजुरीनंतर देय राहील. तज्ज्ञ सल्लागारांमार्फत तयार केल्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यास तांत्रिक सुलभता येईल. शहराच्या वाढत्या पाण्याची गरज आणि शासनाचे सांडपाणी पुनर्ववापराचे नियम पाहता. टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट उभारणे आवश्यक आहे..हा प्रकल्प तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत तज्ज्ञ सल्लागाराची आवश्यकता आहे असेही प्रस्तावात नमुद करत हा विषय प्रशासकीय स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. चर्चेअंती हा विषय सभेत मंजूर करण्यात आला..'त्या' पाण्याबाबत शंका-कुशंकामलशुद्धीकरण केंद्रात शुद्ध केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे प्रकल्प अनेक शहरांत मांडले जातात. मात्र, अशा पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची लोकांची मानसिकता नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी असे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे निर्णय घेताना या अनुषंगानेही विचार व्हावा, असे मत काही अधिकाऱ्यांकडून मांडले गेले. .त्यावर टर्शरी ट्रीटमेंट केलेले पाणी (पुनर्वापरायोग्य पाणी) सिंचनासाठी वापरले जाईल, पिण्यासाठी नाही, असे आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले. सोनवद प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठीच वापरले जाते, असेही अभियंत्यांकडून सांगण्यात आले. या विषयावर पुढे काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे लक्ष असणार आहे..Sinnar Gram Panchayat : सिन्नरचा गावगाडा प्रशासकांच्या हाती! १०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपली, 'या' अधिकाऱ्यांवर धुरा.मंजुरीनंतरच फी अदासांडपाणी पुनर्वापरायोग्य करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयातील मलशुद्धीकरण केंद्रात टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट उभारणे व प्रक्रिया केलेले पाणी सोनवद प्रकल्पात सोडण्यासाठी पीएमसी नियुक्तीस मंजुरी देताना आयुक्त श्री. कापडणीस यांनी हा प्रकल्प शासनस्तरावरून मंजूर झाला तरच संबंधित 'पीएमसी'ला कामाची फी अदा केली जाईल, अन्यथा नाही, असे सभेत स्पष्ट केले. त्यामुळे हा प्रकल्प मानवसेवा कन्सल्टंटला शासनाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यकच ठरणार आहे.