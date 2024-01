Dhule Municipality News : पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ज्या मालमत्तांमध्ये क्षेत्रवाढ नाही अशा जुन्या मालमत्तांच्या करात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊ नये, असे निर्देश नगरविकास विभागाकडून महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १८) दिली.

अर्थात केवळ जुन्या मालमत्ताधारकांना करात थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (dhule Municipality instructed by Urban Development Department tax on old properties should not increased more than twice)