Dhule News : उत्तर महाराष्ट्रात कर्जाचा डोंगर! धुळे-नंदुरबारमधील ८१ हजार शेतकऱ्यांकडे १२५८ कोटींची थकबाकी

धुळे: राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या ३१ डिसेंबर २०२५ च्या अहवालाने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडील थकीत कृषी कर्जाविषयी गंभीर चित्र समोर आणले आहे. धुळे जिल्ह्यात तब्बल ५४ हजार ५५१ शेतकऱ्यांकडे ८४५ कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज थकीत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात २६ हजार ८१३ शेतकऱ्यांकडील ४१३ कोटींची थकबाकी बँकिंग यंत्रणेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील थकबाकीची एकूण रक्कम एक हजार २५८ कोटींवर पोहोचली..अहवालानुसार उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यातील दोन लाख ७३ हजार ४४५ शेतकऱ्यांकडे एकूण सहा हजार ४४७ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज थकीत आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी नोंदवली गेली असली, तरी धुळे व नंदुरबारमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिक तीव्र असल्याचे चित्र आहे..कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेततीस जूननंतर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने यासाठी समिती नेमली आहे. तथापि, बँकांच्या विभागीय कार्यालयांकडून शेती कर्जाची सद्यःस्थिती, ३० जूनअखेरची थकबाकी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे..अतिवृष्टीचा फटकागेल्या तीन वर्षांतील अतिवृष्टीमुळे धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. पीक नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने शेतकरी कर्जाच्या गर्तेत अडकले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची आश्वासने दिली गेली होती. त्यातून अनेक शेतकऱ्यांनी परतफेड थांबवली. परिणामी, थकीत कर्जाची रक्कम सातत्याने वाढत गेली. कृषी अभ्यासकांच्या मते, बँकांकडून कर्जाचे पुनर्गठन केल्यामुळे अनेक वेळा नियमित परतफेड करणारे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतात. त्यामुळे थकबाकीदारांसह प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.