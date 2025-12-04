उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे-नंदुरबारमध्ये 'हरित भविष्य' धोक्यात! केवळ दोन वर्षांत ६५ चौ.किमी जंगल कमी झाले; अवैध वृक्षतोडीमुळे वनक्षेत्राचा ऱ्हास.

Rapid Depletion of Forest Cover in Dhule and Nandurbar Districts : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट २०२३ नुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात दोन वर्षांत ६५ चौ.किमी जंगल कमी झाले असून, अवैध वृक्षतोड आणि अतिक्रमणामुळे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतील वनक्षेत्र झपाट्याने घटत आहे. यामुळे वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात आला असून, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील हिरवळ दिवसेंदिवस आटत चालली आहे. काही वर्षांत वनक्षेत्र झपाट्याने घटल्याने पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येण्याचे चिन्ह आहे. अवैध वृक्षतोड, अतिक्रमण, गांजाची लागवड, वारंवार वनाग्निचे प्रकार आणि हवामानातील अनपेक्षित बदलासह अस्थिरता आदी अनेक घटकांनी या स्थितीला जबाबदार ठरवले आहे. वनसंपदेचे रक्षण ही केवळ शासनाची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. जंगल टिकले तरच हरित भविष्य सुरक्षित राहील, असे वन विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

