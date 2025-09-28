उत्तर महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : "नाशिक-धुळे 'रक्षा कॉरिडॉर' साकारणार"; उत्तर महाराष्ट्राला औद्योगिक विकासाचे महत्त्व प्राप्त होईल- मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

Dr. Prakash Amte Receives Social Service Award from Dajisaheb Patil Trust : धुळे येथे लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांना 'जनसेवा पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: रोजगारक्षम ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’अंतर्गत नाशिक- धुळे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ साकारण्याचा प्रयत्न आहे. यात शेतीबरोबर उत्तर महाराष्ट्राला औद्योगिक विकासाचे महत्त्व प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात १५ ते २० हजार कोटींची गुंतवणूक येऊ घातली असून, त्यात धुळेही मागे नाही. राज्य सरकार ताकदीनिशी पाठीशी राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Project
north maharashtra
Development Festival
agricultural news
uttar maharashtra
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com