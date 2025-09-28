Devendra Fadnavis : "नाशिक-धुळे 'रक्षा कॉरिडॉर' साकारणार"; उत्तर महाराष्ट्राला औद्योगिक विकासाचे महत्त्व प्राप्त होईल- मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

धुळे: रोजगारक्षम ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’अंतर्गत नाशिक- धुळे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ साकारण्याचा प्रयत्न आहे. यात शेतीबरोबर उत्तर महाराष्ट्राला औद्योगिक विकासाचे महत्त्व प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात १५ ते २० हजार कोटींची गुंतवणूक येऊ घातली असून, त्यात धुळेही मागे नाही. राज्य सरकार ताकदीनिशी पाठीशी राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. .लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील सामाजिक कृतज्ञता ट्रस्टतर्फे माजीमंत्री रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त एसएसव्हीपीएस महाविद्यालयाच्या मैदानावर शनिवारी (ता. २७) अभिवादन आणि ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांना जनसेवा पुरस्कार वितरणाचा सोहळा झाला. स्मृतीचिन्ह, मानपत्र व एक लाख रुपये रोख, असे स्वरूप आहे..Janta Bazaar : डिमार्टचं काय कौतुक कित्येक वर्षांपूर्वीच कोल्हापुरात सुरू झालेला डिमार्टपेक्षा स्वस्त बाजार..अभिमान वाटेल असा इतिहास.आमटे यांना पुरस्कारलोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील जनसेवा पुरस्कारासाठी डॉ. प्रकाश आमटे यांची दाजीसाहेब कृतज्ञता ट्रस्टने केलेली निवड अगदी योग्य आहे. त्यांना पुरस्कार प्रदान करताना मला आनंद होत आहे. डॉ. आमटे यांनी आदिवासींना स्वाभिमानाने जगण्याची प्रेरणा दिली आहे. त्यांचा हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्प पुढेही सुरू राहावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. डॉ. आमटे, श्री. विजयवर्गीय यांनी मनोगतात रोहिदास पाटील, त्यांचा वारसा पुढे नेणारे कुणाल पाटील यांच्या कार्याची प्रशंसा केली. कुणाल पाटील यांनी प्रास्ताविक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.