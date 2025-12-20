Dhule News : धुळे राष्ट्रवादीचे जहाज 'विना कॅप्टन'; शहराध्यक्षाविना निवडणुकीच्या रिंगणात कशी टिकणार फौज?

धुळे: महापालिका निवडणुकीत हिंदू- मुस्लिम मतांचे समीकरण जुळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था सध्या ‘विना कॅप्टनच्या जहाजासारखी’ झाली आहे. शहराध्यक्ष आणि अधिकृत कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने प्रचाराची दिशा ठरविणारे कोणीही नाही. त्यामुळे ‘कॅप्टनलेस’ फौजेची मोठी दमछाक होणार आहे. .असे जहाज निवडणुकीच्या वादळात कसे टिकणार, याचे उत्तर केवळ वरिष्ठ नेतृत्वाकडेच असेल. मग ही निवडणूक ‘रामभरोसे’ लढली जाणार का, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना सतावतो. परिणामी, राष्ट्रवादीचे ‘कॅप्टनलेस’ जहाज या निवडणुकीत भरकटण्याची चिन्हे दिसत आहेत..एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे राजकारणात ग्लॅमर आणि धुळे जिल्ह्यात ‘आमच्या पक्षाचं सध्या सारं बिघडलेलं,’ हा कार्यकर्त्यांत उमटणारा सूर या निवडणुकीत त्यांना किती जनसमर्थन मिळवून देईल हा प्रश्नच आहे. महापालिका निवडणुकीत १९ प्रभागांच्या ७४ जागा आहेत. यात महायुतीतील भारतीय जनता पक्षाकडून ७४ जागांसाठी तब्बल ५३० जण इच्छुक आहेत. ही स्थिती पाहता इच्छुकांच्या दबावाखाली वावरणाऱ्या भाजपची महायुतीतील मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेशी युती होईल, असे वाटत नाही..जुन्या- नव्यात सुंदोपसुंदीराष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अजित पवार यांचे निष्ठावंत म्हणवले जाणारे किरण शिंदे, किरण पाटील, अनिल मुंदडा, सुरेश सोनवणे आदी कार्यकर्ते आहेत. तसेच अलीकडे काही नवे चेहरे या पक्षाला मिळाले आहेत. यात शिवसेनेतून (उबाठा) आलेले माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, एमआयएम पक्षातून माजी आमदार फारूक शाह, काँग्रेसमधून श्यामकांत सनेर, सचिन दहिते, राष्ट्रवादीतून (शप) सुनील नेरकर, जोसेफ मलबारी, भाजपमधून कांतीलाल दाळवाले, तसेच डॉ. दीपश्री नाईक, गणेश जाधव, सारांश भावसार, सुमित पवार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे संघटनशक्ती बळावेल, असे कार्यकर्त्यांना वाटत असतानाच नव्याने शहर आणि जिल्हाध्यक्ष निवडीवरून या पक्षात सुंदोपसुंदी सुरू झाली..इच्छुक उमेदवारांची गोचीशहराध्यक्ष निवडीबाबत वरिष्ठांकडून अंतिम निर्णय लागत नसल्याने मनपा निवडणुकीसाठी ३० ऑक्टोबरला प्रदेशाध्यक्षांनी सुकाणू समितीची स्थापना केली. तिच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावून घेण्यात माजी आमदार शाह यशस्वी ठरले. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने ''सेक्युलर कार्ड'' खेळत माजी आमदार शाह यांच्याकडे निवडणूक सुकाणू समितीची धुरा सोपवली खरी, पण त्यामुळे हिंदूबहुल भागातून उमेदवारीसाठी येणाऱ्या इच्छुकांची गोची होत आहे, असा निरोप स्थानिक पातळीवरून वरिष्ठांपर्यंत पोचविण्यात आला. .त्याचे कारण भाजप कट्टर हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत, तर इतर पक्षही आपापल्या प्रभागात मोर्चेबांधणी करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जर शहराध्यक्षच नसेल तर उमेदवारी मागायची कोणाकडे आणि प्रचाराचे नियोजन कोणी करायचे?, असा प्रश्न हतबल कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत..BMC Election: मुंबईत राजकीय भूकंप! बीएमसी निवडणुकीच्या रणांगणात काँग्रेसची मोठी खेळी; मविआची एकजूट ढासळली....तर पीछेहाटीचा सामना अटळराष्ट्रवादी काँग्रेसला सध्या धुळ्यात ‘वाली’ कोण? पक्षाची संघटनात्मक आणि रचनात्मक बांधणी करेल कोण? नवा शहराध्यक्ष आणि कार्यकारिणीची घोषणा होणार कधी? याबाबत पक्षश्रेष्ठींकडून कोणतेही ठोस संकेत मिळत नसल्याने कार्यकर्त्यांत संभ्रमावस्था आहे. यासंदर्भात वेळीच निर्णय झाला नाही, तर महापालिका असो की आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक... तीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठ्या पीछेहाटीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता विश्लेषकांकडूनही वर्तवली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.