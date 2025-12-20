उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे राष्ट्रवादीचे जहाज 'विना कॅप्टन'; शहराध्यक्षाविना निवडणुकीच्या रिंगणात कशी टिकणार फौज?

NCP Faces Leadership Vacuum in Dhule Municipal Elections : हिंदू- मुस्लिम मतांचे समीकरण जुळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था सध्या ‘विना कॅप्टनच्या जहाजासारखी’ झाली आहे.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महापालिका निवडणुकीत हिंदू- मुस्लिम मतांचे समीकरण जुळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था सध्या ‘विना कॅप्टनच्या जहाजासारखी’ झाली आहे. शहराध्यक्ष आणि अधिकृत कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने प्रचाराची दिशा ठरविणारे कोणीही नाही. त्यामुळे ‘कॅप्टनलेस’ फौजेची मोठी दमछाक होणार आहे.

