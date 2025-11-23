उत्तर महाराष्ट्र
Dhule Crime : धुळ्यात हनुमान मंदिर चोरीचा ७२ तासांत छडा! नंदुरबारच्या सराफासह पाच आरोपींना बेड्या
Timeline of the Panchmukhi Hanuman Temple Theft : धुळे शहरातील पंचमुखी हनुमान मंदिरात झालेली चोरी स्थानिक गुन्हे शाखेने (LCB) ७२ तासांत उघडकीस आणली. पोलिसांनी मुख्य संशयित सनी चव्हाण याच्यासह एकूण पाच जणांना अटक करून सोन्याचा टिळा आणि वितळवून लगड केलेली चांदी (सुमारे दीड किलो) जप्त केली.
धुळे: शहरातील शिवाजी रोडवरील पांझरा नदी किनाऱ्यावरील श्री पंचमुखी हनुमान मंदिरात झालेल्या चोरीचा संवेदनशील आणि क्लिष्ट गुन्हा स्थानिक गुन्हे शाखेने केवळ ७२ तासांत उघडकीस आणला. याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयितासह एकूण पाच जणांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून सोन्याचा टिळा, चांदीची लगड आणि दानपेटीतील रकमेसह सुमारे ३९ हजार १६० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. अटकेत नंदुरबारमधील सराफाचाही समावेश आहे.