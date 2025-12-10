Dhule-Pimpalgaon Highway : धुळे-पिंपळगाव महामार्गाचा 'महा-संकटमार्ग'! खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी संसदेत केला भांडाफोड, कॅग ऑडिटची मागणी

धुळे: राष्ट्रीय महामार्ग तीनवरील धुळे- पिंपळगाव या प्रकल्पांतर्गत दहा वर्षे सुरू असलेल्या अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जा आणि अनियमिततेचा खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी संसदेत भांडाफोड केला. धुळ्याच्या विकासाचा कणा असलेल्या या महामार्गाची दुर्दशा आणि प्रवाशांना होणारा त्रास त्यांनी केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर प्रश्नांच्या माध्यमातून मांडला. त्यांनी कॅग ऑडिटची सखोल तपासणी आणि बेजबाबदार अधिकारी व टोल कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली. यानंतर केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनीही सक्त कारवाईचा आदेश यंत्रणेला दिला आहे..खासदार डॉ. बच्छाव यांनी सांगितले, की धुळे ते पिंपळगाव या महामार्गात गेल्या दशकात अपूर्ण कामे, निकृष्ट डांबर, वारंवार होणारे खोदकाम आणि जीवघेणी स्थिती निर्माण झाली. यामुळे हा रस्ता प्रवाशांसाठी महामार्ग कमी आणि महासंकटमार्ग अधिक बनला आहे. टोल आकारणाऱ्या कंपन्यांनी रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, पॅच वर्क, पथदिवे आणि नूतनीकरण करणे बंधनकारक असतानाही या सर्व कामांमध्ये अनियमितता आणि दिरंगाई झाल्याचे संसदेत निदर्शनास आणले आहे..नूतनीकरण कागदावरचप्रकल्पाच्या कागदोपत्री माहितीनुसार रस्त्याचे आयुष्य वाढवण्यासाठी विविध वर्षांत नूतनीकरणाच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. यात २०१६ मध्ये १६ किमी, २०१९ मध्ये २२ किमी, तसेच २०२४ मध्ये पूर्ण नूतनीकरण दर्शविण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे २०२५- २०२६ च्या उंबरठ्यावर येऊनही ही कामे नियोजित वेळेत तर सोडा, पण पूर्णदेखील झालेली नाहीत. अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट सोडल्याने डांबरीकरण उखडले असून नव्याने केलेले पॅच वर्कही काही दिवसांतच खराब झाल्याचे दिसून येते..हस्तांतरणपूर्व ‘खो’रस्ता सरकारकडे परत देण्यापूर्वी ठेकेदाराने महामार्गाची अंतिम दुरुस्ती व गुणवत्ता सुनिश्चित करणे अनिवार्य असते. या हस्तांतरणपूर्व नूतनीकरणाची अंतिम मुदत मार्च २०२६ आहे. मात्र, या कामास अद्याप सुरुवात झालेली नाही. ना स्थळ पाहणी, ना कामांची पूर्व तयारी! यामुळे भविष्यात मोठी हानी आणि सरकारी निधीचा अनावश्यक खर्च होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असे निदर्शनास आणल्याचे डॉ. बच्छाव यांनी सांगितले..गंभीर अनियमितता अन् कराराचा भंगया मार्गात नूतनीकरणाचा खेळ मांडताना मंजूर चारपैकी तीन नूतनीकरण अर्धवट थांबविण्यात आले. करारात संपूर्ण लांबीला एकसाथ डांबर टाकणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात तुकड्या-तुकड्यांत पॅचवर्क केले गेले. त्यामुळे रस्त्याची टिकाऊ क्षमता घटली, रस्ता लगेच उखडला आणि अपघात वाढले. करारात ४२ हजार ६८० झाडे लावणे बंधनकारक असताना याबाबत कोणताही पुरावा, फोटो किंवा अहवाल उपलब्ध नाही. .Nashik Kumbh Mela : साधुग्रामसाठी जमीन आरक्षणावरुन संघर्ष; भाडेतत्त्वाच्या नोटिसांमुळे शेतकरी धास्तावले, कायमस्वरूपी आरक्षणाची भीती.हा केवळ करारभंग नसून, पर्यावरणीय नुकसान आहे. काही भागांमध्ये नवीन डांबर काही महिन्यांतच उखडल्याने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले. कामाची गुणवत्ता पाहण्याची जबाबदारी असलेले स्वतंत्र अभियंता आणि कन्सेशनरच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह ठाकले आहे. करारातील अटींचे उघड उल्लंघन, विलंब, अनियमितता आणि निधीचा अपव्यय या सर्वांसाठी जबाबदार कोण आणि त्यांच्यावर कारवाई कधी, असा प्रश्न डॉ. बच्छाव यांनी संसदेत उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.