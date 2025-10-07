उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : बनावट विवाहाच्या जाळ्यात अडकलेल्या विभावरीचा संसार फुलला! धुळे पोलिसांचे यशस्वी समुपदेशन

Dhule Police Help Reunite Family After Separation : धुळे येथील चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात बनावट विवाह टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या महिलेचा संसार पोलिस निरीक्षक सुरेशकुमार घुसर यांनी समुपदेशन करून पुन्हा फुलवला. यावेळी महिलांचे हक्क आणि सुरक्षितेबाबत चर्चा झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: समाजातील सौहार्द राखणे किती अवघड असते, हे अनेकदा आपण ऐकतो; पण प्रत्यक्ष अनुभवातून हे जाणवले, की योग्य मार्गदर्शन, सजगता आणि थोड्या मानवतेच्या प्रयत्नाने संसार पुन्हा फुलू शकतो. असाच एक अनुभव शहरातील चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याबाबत समोर आला.

