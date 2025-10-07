Dhule News : बनावट विवाहाच्या जाळ्यात अडकलेल्या विभावरीचा संसार फुलला! धुळे पोलिसांचे यशस्वी समुपदेशन

धुळे: समाजातील सौहार्द राखणे किती अवघड असते, हे अनेकदा आपण ऐकतो; पण प्रत्यक्ष अनुभवातून हे जाणवले, की योग्य मार्गदर्शन, सजगता आणि थोड्या मानवतेच्या प्रयत्नाने संसार पुन्हा फुलू शकतो. असाच एक अनुभव शहरातील चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याबाबत समोर आला..विभावरी (काल्पनिक नाव) नऊ महिन्यांपासून आपल्या पती वरुणपासून विभक्त होती. तिला तीन वर्षांचा मुलगा. गेल्या काळात बनावट विवाह करून युवक-तरुणींना फसविणाऱ्या गुन्हेगारी टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या विभावरीने पोलिसांकडे मदत मागितली. तिचे शब्द होते, ‘माझा संसार वाचवा... मुलाला सुरक्षित वातावरण मिळावे.’.पोलिसांचे समुपदेशनचाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुरेशकुमार घुसर यांनी स्थितीचा गांभीर्याने आढावा घेतला. वरुण (पतीचे काल्पनिक नाव) याला बोलावून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीन मंजूर करून विभावरीसोबत समुपदेशन केले. .संवाद, समजूतदारपणा आणि थोडा वेळ इतक्यातच दोघांचा संसार पुन्हा सुरू झाला. जळगाव येथे विभावरीचे माहेर आहे. वडिलांच्या निधनानंतर तिची आई दुसरा विवाह करून निघून गेली. अशातच राजस्थानच्या वरुणबरोबर तिचा विवाह झाला. मात्र, पतीबरोबर वादानंतर ती मुलाला सोडून निघून आली होती..पथकाचे वरिष्ठांकडून कौतुकपोलिसांनी फक्त गुन्हेगारांना अटकच केली नाही, तर समाजातील नातेवाइक, मुलगी-मुलगा, पती-पत्नी यांच्यातील वैयक्तिक संघर्ष समुपदेशनातून शांतीने निराकरण करण्याचेही महत्त्व अधोरेखित केले..पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे व उपअधीक्षक राजकुमार उपासे यांनी पोलिस पथकाचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले, की सुरक्षा, सजगता आणि समुपदेशन हे तीन घटक समाजात स्थैर्य निर्माण करतात. केवळ अटक किंवा शिक्षा पुरेशी नाही, तर मार्गदर्शनातून अनेक नाते जिवंत राहू शकतात..हक्क अन् सुरक्षितता महत्त्वाची...या घटनेने समाजाला स्पष्ट संदेश दिला, की स्त्रियांचे हक्क आणि सुरक्षितता किती महत्त्वाची असते. फसवणूक व बनावट विवाहाच्या जाळ्यातून महिलांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. संवाद आणि समुपदेशनातून वैयक्तिक व कौटुंबिक संघर्ष शांतीने सोडवता येऊ शकतो. त्यामुळे सजग नागरिकांनी धोका ओळखावा आणि पोलिसांचे सहकार्य घ्यावे. .Madha News : सहा तास चालला श्री माढेश्वरी देवीचा छबिना उत्सव; तुळजापूरच्या धर्तीवर असतो छबिना उत्सव.विभावरी आणि वरुणच्या पुनर्मिलनाची ही घटना फक्त दोन व्यक्तींची नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी जागृतीची, आशेची आणि मार्गदर्शनाची प्रेरणा आहे. या घटनेने दाखवून दिले, की सजग राहून, योग्य मार्गदर्शन घेऊन आणि संवाद साधून कोणताही संसार पुन्हा फुलू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.