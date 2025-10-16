उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : दिवाळी भेट! धुळे पोलिसांनी ८.६८ लाखांचे ४१ मोबाईल मूळ मालकांना परत केले

Dhule Police Returns Stolen and Lost Mobiles : धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील मंथन सभागृहात पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे आणि अपर पोलीस अधीक्षक अजय देवरे यांच्या हस्ते चोरीस गेलेले व हरवलेले मोबाईल मूळ मालकांना परत केले.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: दिवाळीचे औचित्य साधत जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी फिर्यादींना त्यांच्या मोबाईलचा परतावा केला. चोरीस गेलेले व हरवलेले तब्बल ८ लाख ६८ हजार किमतीचे ४१ मोबाईल मूळ मालकांना परत करण्यात आले. फिर्यादींनी पोलिसांप्रति आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

