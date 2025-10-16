Dhule News : दिवाळी भेट! धुळे पोलिसांनी ८.६८ लाखांचे ४१ मोबाईल मूळ मालकांना परत केले

धुळे: दिवाळीचे औचित्य साधत जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी फिर्यादींना त्यांच्या मोबाईलचा परतावा केला. चोरीस गेलेले व हरवलेले तब्बल ८ लाख ६८ हजार किमतीचे ४१ मोबाईल मूळ मालकांना परत करण्यात आले. फिर्यादींनी पोलिसांप्रति आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली..पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना पोलिस ठाण्यात दाखल विविध गुन्ह्यांतील चोरीस गेलेला, गहाळ झालेला मुद्देमाल त्यांचे मूळ मालक, फिर्यादींना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्वरित परत द्यावेत, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील मंथन सभागृहात बुधवारी (ता. १५) दुपारी मुद्देमाल वितरण सोहळा झाला..मालक खूशपोलिस अधीक्षक धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे यांच्या हस्ते फिर्यादींना त्यांचे चोरीस गेलेले, गहाळ मोबाईल शोधून परत दिले गेले. यात एकूण ८ लाख ६८ हजार किमतीचे ४१ मोबाईल मूळ मालकांना सुपूर्द करण्यात आले. यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांतर्फे १२ लाख ३२ हजार किमतीचे १०९ मोबाईल परत करण्यात आले होते. .यानुसार जिल्हाभरात एकूण २१ लाख किमतीचे १५० मोबाईल मूळ मालकांना परत करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील हरविलेले व चोरीस गेलेल्या मोबाईलची शोध मोहीम सुरू असून तांत्रिक विश्लेषण व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढेही मूळ मालकांना त्यांचा मुद्देमाल परत देण्याचे काम सुरू आहे..Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना.पोलिसांचे आभारकाही फिर्यादी महिला व पुरुषांनी आपले मनोगत व्यक्त करत पोलिसांच्या तत्पर कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांच्यासह न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले. पोलिस अधीक्षक धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक देवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विश्वजित जाधव, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांच्या मार्गदर्शनात शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी व अंमलदार यांनी ही मोहीम पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.