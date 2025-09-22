उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : 'कर भरा नाहीतर...', धुळे महापालिकेची थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्याची तयारी

Last Chance for Tax Defaulters: 100% Penalty Waiver and 10% Discount : धुळे महापालिकेने मालमत्ता कर थकबाकीदारांना 100% शास्तीमाफीची शेवटची संधी दिली आहे. 30 सप्टेंबरनंतर नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा.
property tax

property tax

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: मालमत्ता कर थकबाकी वसुलीसाठी धुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून थकबाकीदारांना कर भरण्याबाबत समज देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानंतरही कर अदा केला नाही तर ऑक्टोबरपासून नियमानुसार आपल्याला नोटिसा देऊन कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यातून देण्यात येत आहे. त्यामुळे काही थकबाकीदारांकडून लगोलग कर अदा केला जात आहे. मालमत्ता कर थकबाकीवर शंभर टक्के शास्तीमाफी तसेच दहा टक्के सवलतीची योजनाही ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Municipal Corporation
recovery
Property Tax
tax
Dhule municipal corporation
uttar maharashtra
Maharashtra 11th grade admissions 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com