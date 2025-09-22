Dhule News : 'कर भरा नाहीतर...', धुळे महापालिकेची थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्याची तयारी

धुळे: मालमत्ता कर थकबाकी वसुलीसाठी धुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून थकबाकीदारांना कर भरण्याबाबत समज देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानंतरही कर अदा केला नाही तर ऑक्टोबरपासून नियमानुसार आपल्याला नोटिसा देऊन कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यातून देण्यात येत आहे. त्यामुळे काही थकबाकीदारांकडून लगोलग कर अदा केला जात आहे. मालमत्ता कर थकबाकीवर शंभर टक्के शास्तीमाफी तसेच दहा टक्के सवलतीची योजनाही ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू आहे..मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिकेकडून यंदाही प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रयत्नांतर्गत मार्चनंतरही शास्ती माफी योजना सुरुच आहे. दरम्यान, आता ३० सप्टेंबरपर्यंत या योजनेची शेवटची संधी असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफी तसेच चालू आर्थिक वर्षातील करावर दहा टक्के सवलत योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीदारांसह इतर मालमत्ताधारकांनी कर अदा करावा, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने मालमत्ता कर विभागाकडून आता थकबाकीदारांच्या घरी जाऊन त्यांना कर भरण्याबाबत समज देण्यात येत आहे. .पाच हजार थकबाकीदारहद्दवाढ क्षेत्रासह संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात सुमारे पाच हजार थकबाकीदार आहेत. या थकबाकीदारांना नोटीसा बजावून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यापूर्वी मालमत्ता कर विभागाचे कर्मचारी प्रत्येक थकबाकीदाराच्या घरी जाऊन त्यांना कर भरण्याबाबत समज देण्यात येत आहे. शंभर टक्के शास्ती माफी योजनेसह चालु आर्थिक वर्षातील दहा टक्के सवलत योजनाही त्यांना समजावून सांगण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन कर अदा करा. अन्यथा ३० सप्टेंबरनंतर नियमानुसार आम्ही नोटीसा देऊन कारवाई करू, असा इशाराही थकबाकीदारांना देण्यात येत आहे. .धनादेश अदामहापालिकेने थकबाकीदारांना समज देण्याची मोहिम सुरू केल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्मचारी घरी अथवा आस्थापनांत गेल्यानंतर काही थकबाकीदारांकडून लगोलग धनादेश अदा करण्यात येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. काहीजण ऑनलाइन कर जमा करत आहेत..२७ हजार जणांकडून कर अदादरम्यान, सुधारित कर आकारणीनंतर यापूर्वी तक्रारींचा पाढा होता तो आता निवळल्याचे चित्र आहे. अनेक मालमत्ताधारक आता सुधारित कर आकारणीनुसार कर भरण्यास पुढे येत आहेत. या प्रक्रीयेत आत्तापर्यंत.Vastu Tips: श्रीमंत लोक घरातल्या उत्तर दिशेला ठेवतात 'या' चार गोष्टी; गरीबी राहाते कोसो दूर.२७ हजार मालमत्ताधारकांनी कर अदा केल्याची माहिती वसुली अधीक्षक मधुकर निकुंभे यांनी दिली. मालमत्ताधारकांना कर अदा करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधाही महापालिकेने उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळे कर भरण्यासाठी महापालिकेत रांगा लावण्याचीही आवश्यकता नाही. अनेकांनी या ऑनलाइन सेवेचा उपयोग करुन कर अदा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.