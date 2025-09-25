उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळेकरांसाठी आनंदाची बातमी! धुळे-पुणे रेल्वे सेवा लवकरच सुरू होणार; उड्डाणपुलाचाही प्रश्न सुटणार

Dhule-Pune Rail Service Set to Resume : धुळे-पुणे रेल्वे सेवा आणि मालेगाव रोडवरील उड्डाणपुलासंदर्भात मुंबईत रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीनंतर लवकरच धुळेकरांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: धुळेकरांकडून मागणी होत असलेली धुळे- पुणे रेल्वे सेवा सुरू व्हावी आणि मालेगाव रोडवरील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी (रोड ओव्हर ब्रिज) सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मुंबईत मंगळवारी (ता. २३) सकारात्मक बैठक झाली. तिचे फलित धुळे- पुणे रेल्वे सेवेला ‘हिरवा कंदील’ मिळणार आणि मालेगाव रोडवरील उड्डाण पुलाचाही प्रश्‍न सुटणार असल्याचा निर्णायक विश्‍वास या बैठकीतून व्यक्त झाल्याची माहिती खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी दिली.

