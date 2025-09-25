Dhule News : धुळेकरांसाठी आनंदाची बातमी! धुळे-पुणे रेल्वे सेवा लवकरच सुरू होणार; उड्डाणपुलाचाही प्रश्न सुटणार

धुळे: धुळेकरांकडून मागणी होत असलेली धुळे- पुणे रेल्वे सेवा सुरू व्हावी आणि मालेगाव रोडवरील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी (रोड ओव्हर ब्रिज) सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मुंबईत मंगळवारी (ता. २३) सकारात्मक बैठक झाली. तिचे फलित धुळे- पुणे रेल्वे सेवेला ‘हिरवा कंदील’ मिळणार आणि मालेगाव रोडवरील उड्डाण पुलाचाही प्रश्न सुटणार असल्याचा निर्णायक विश्वास या बैठकीतून व्यक्त झाल्याची माहिती खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी दिली. .धुळे- पुणे रेल्वे सेवा आणि मालेगाव रोडवरील उड्डाणपुलासाठी केला जाणारा पाठपुरावा निर्णायक टप्प्यावर असल्याचे सांगत खासदार डॉ. बच्छाव म्हणाल्या, की धुळे रेल्वे स्थानकातून मिळणारी धुळे ते पुणे सेवेची सुविधा कोविडच्या महामारीवेळी थांबविण्यात आली. ही सेवा अद्याप पूर्ववत सुरू झालेली नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील शेकडो प्रवासी या सुविधेपासून वंचित झाले आहेत. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, व्यापार आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी ही रेल्वे सेवा धुळेकरांना गरजेची भासते. असंख्य प्रवासी रेल्वे सुविधेला पसंती देतात. ही सेवा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारीही आहे..सकारात्मक बैठकया पार्श्वभूमीवर धुळेकरांच्या हितासाठी रेल्वे व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. यात पश्चिम रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांच्याशी मुंबईत संयुक्त बैठक झाली. श्री. मीना यांच्याशी धुळे- पुणे रेल्वे सेवा पुन्हा सुरु होण्यासंबंधी चर्चा झाली. यात जिल्हावासियांच्या भावना आणि आणि रेल्वे सेवेची गरज अधिकाऱ्यांपुढे अधोरेखीत केली. चर्चेवेळी लवकरच ही रेल्वे सेवा स्वतंत्रपणे सुरू केली जाणार असल्याचे आश्वासन श्री. मीना यांनी दिले..उड्डाणपुलाचा प्रश्नबैठकीत मालेगाव रोडवरील रेल्वे गेट क्रमांक २२ येथे रेल्वे उड्डाणपूल (रोड ओव्हर ब्रिज) बांधण्यात यावा, अशीही ठाम मागणी केली. यंदा १६ जानेवारीला रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार यांची भेट घेत या मागण्या केल्या होत्या. त्यानुसार श्री. मीना यांनाही उड्डाणपुलाची गरज पटवून देण्यात आली..मोहाडी स्थानक विकासमोहाडी स्थानकाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही बैठकीत केली. यंदा दहा एप्रिल आणि २३ मेस अनुक्रमे मुंबई व नागपूर येथे झालेल्या आढावा बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मालेगाव रोडवरील उड्डाणपूल आणि मोहाडी रेल्वे स्थानकाच्या नुतनीकरणाचे प्रस्ताव तयार करून रेल्वे बोर्डाच्या पायाभूत सुविधा समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत, याकडे लक्ष वेधले. या प्रस्तावांना लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आल्याची माहिती खासदार डॉ. बच्छाव यांनी दिली..पाठपुराव्यावर भरउल्लेखीत विविध मागण्यांबाबत वेळोवेळी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार, श्री. मीना यांच्याशी चर्चा केली असून, मुंबईत मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर धुळेकरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या धुळे- पुणे रेल्वे सेवा, उड्डाणपूल, मोहाडी स्थानकाचा विकास होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, असेही खासदारांनी सांगितले..बिहारमधील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात केंद्राकडून १० हजार; महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं काय? ठाकरेंकडून पीएम केअर फंडाची मागणी.जमीन अधिग्रहणाचा आढावामुंबईतील बैठकीत मनमाड- धुळेमार्गे इंदूर रेल्वे प्रकल्पाच्या कामासंबंधी आढावा घेण्यात आला. याकामी आवश्यक जमिनींचे अधिग्रहण लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती उपस्थित रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच ९ डिसेंबर २०२४ ला दिल्ली येथे संसदीय अधिवेशनात रेल्वे मंत्री वैष्णव यांच्याकडे धुळे- पुणे आणि धुळे- मुंबई या मार्गावर वंदे भारत एक्स्प्रेस सेवा सुरु करण्याची मागणी केली आहे, असेही खासदार डॉ. बच्छाव यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.