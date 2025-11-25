Rabi Sowing

Dhule News : अवकाळीचा फटका! धुळ्यात रब्बी पेरणीला मोठा विलंब; केवळ २३.३४% पेरणी, उत्पादनात घट होण्याची भीती

Unseasonal Rains Delay Rabi Sowing in Dhule : अवकाळी पावसामुळे धुळे जिल्ह्यात रब्बी पेरणी मोठ्या प्रमाणात उशिरा सुरू झाली असून अनेक शेतजमिनी अद्याप पेरणीयोग्य बनवण्याचे काम सुरू आहे.
धुळे: यंदा सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बीच्या पेरणीला उशिरा सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत २४ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी करण्यात आली. त्याची टक्केवारी २३.३४ टक्के आहे. रब्बीची पेरणी उशिरा होत असल्याने या पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.

