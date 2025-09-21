Dhule News : धुळे ग्रामीण रस्त्यांसाठी नवा नियम; अतिक्रमणावर कायमस्वरूपी तोडगा

धुळे: ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर आणि अतिक्रमणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. याअंतर्गत गावातील रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग आणि शेतरस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांना विशिष्ट सांकेतिक (कोड) क्रमांक देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती येथील अधिकाऱ्यांनी दिली. .गाव स्तरावर यादीया निर्णयानुसार प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलिसपाटील यांच्यासह गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर तहसीलदारांकडे सादर केली जाईल. तहसीलदार ती भूमिअभिलेख विभागाकडे पाठवतील..तंत्रज्ञानाद्वारे सीमांकनभूमिअभिलेख विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांचे सीमांकन करेल आणि हद्दीवर सीमाचिन्हे लावली जातील.अतिक्रमित रस्त्यांवर मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६अंतर्गत कारवाई होईल. आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदतही घेतली जाईल..विशेष सांकेतिक क्रमांकप्रत्येक रस्त्याला जिल्हा, तालुका, गाव आणि रस्त्याच्या प्रकारानुसार विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक दिला जाईल. राज्यातील रस्त्यांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी गाव नमुना क्रमांक १ (फ) नावाची नवीन नोंदवही सुरू करण्यात आली आहे..Accident: गाडी चालवताना प्रेयसीसोबत फोनवर बोलत होता, तेवढ्यातच नियंत्रण सुटल्याने ६ चिरडले अन्...; घटनेनं खळबळ.रस्ते अतिक्रमणमुक्तीसाठीउपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. समित्या रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील व शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवतील. यासंदर्भातील महसूल विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.