Dhule News : राज्याच्या शिक्षण परिषदेने धुळे प्रशासनाला फटकारले; अहवालाच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांचे हक्क धोक्यात

Uniform Scheme Extended with Shoes and Socks : धुळे जिल्हा परिषद आणि महापालिकेने शालेय गणवेश, बूट व पायमोजे वितरणाचा हिशेब राज्य शिक्षण परिषदेपर्यंत न पोहोचवल्याने परिषदेने फटकारले आहे. अहवाल न दिल्यास शाळा नियोजन व शिक्षक नियुक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.
धुळे: शालेय गणवेश योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वितरित केलेल्या बूट व पायमोजांचा हिशेब येथील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेकडून अद्यापही राज्य शिक्षण परिषदेपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चांगलेच फटकारले आहे. कारण २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शहरासह जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असतानाही अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. परिणामी, सध्या प्रशासकीय राज असलेल्या या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शिक्षण परिषदेच्या रडारवर आहेत.

