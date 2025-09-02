Dhule News : राज्याच्या शिक्षण परिषदेने धुळे प्रशासनाला फटकारले; अहवालाच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांचे हक्क धोक्यात

धुळे: शालेय गणवेश योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वितरित केलेल्या बूट व पायमोजांचा हिशेब येथील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेकडून अद्यापही राज्य शिक्षण परिषदेपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चांगलेच फटकारले आहे. कारण २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शहरासह जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असतानाही अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. परिणामी, सध्या प्रशासकीय राज असलेल्या या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शिक्षण परिषदेच्या रडारवर आहेत..शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप झाले असले तरी जिल्हा परिषद व महापालिका हिशेब सादर करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असे शाळा अधिकारी व स्थानिक शिक्षक सांगत आहेत. यामुळे राज्य शिक्षण परिषदेची डोकेदुखी वाढली आहे आणि तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..बूट-पायमोजांचा समावेशराज्य शासनाच्या गणवेश योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जातात. २०२३- २०२४ पासून या योजनेत बूट आणि दोन जोडी पायमोज्यांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येक विद्यार्थ्यावर अंदाजे १७० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होताच जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या तिजोरीत निधी वर्ग करण्यात आला. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना साहित्य थेट वाटप करण्यात आले. परंतु, अहवाल अद्याप सादर झाला नाही..प्रशासनाचे उत्तरदायित्वपंधरा जुलैला माहिती मागवूनही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रशासकीय उपसंचालक हेमंत डोर्लीकर यांनी तातडीने अहवाल मागितला. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले, की हिशेब सादर न केल्यास शाळा नियोजन, शिक्षक नियुक्ती व शैक्षणिक योजना प्रभावित होऊ शकतात. दुसरीकडे शिक्षक संघटना आणि पालकांचा दावा आहे, की अहवाल न दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक हक्क बाधित होऊ शकतो आणि शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि महापालिकेला तातडीने सर्व माहिती सादर करावी, अशी मागणी केली जात आहे..शाळा व शिक्षकांचे मतशिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे, की जिल्हा परिषद आणि महापालिका हिशेब सादर न करून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक हक्क हनन करत आहेत. ग्रामीण भागातील शाळा तसेच महापालिका शाळा यामुळे संकटात येऊ शकतात, कारण विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांची नियुक्ती, वर्गाचा आकार आणि अन्य शैक्षणिक सोय नियंत्रित केली जाते..विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळाले असले तरी अहवालाच्या अभावामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला. मात्र, अहवाल न मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद व महापालिकेवर राज्य शिक्षण परिषदेने फटकारले आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे, की सर्व स्थानिक संस्था तातडीने अहवाल तयार करून पाठवाव्यात, अन्यथा शाळा नियोजन आणि शिक्षक नियुक्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात..हिशेबास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थाजिल्हा परिषदा : धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुलढाणा, धाराशिव, गडचिरोली, जालना, नांदेड, परभणी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सोलापूर, यवतमाळ.महापालिका : धुळे, मालेगाव, नाशिक, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नांदेड-वाघाळा, ठाणे, भिवंडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.