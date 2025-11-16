Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!

धुळे: शिरपूर, दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा), पिंपळनेर (ता. साक्री) नगर परिषद आणि शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी अर्ज दाखलची प्रक्रिया सुरू असली, तरी उमेदवार निश्चित करण्यात विलंब होत असल्याने निवडणुकीचे वातावरण स्पष्ट होत नाही. सर्वच प्रमुख पक्षांनी आपल्या याद्या जाहीर करण्याआधी प्रतिस्पर्धी कोण उभा करणार, आपल्या पक्षाचीच उमेदवारी न मिळाल्यास नाराज इच्छुकांची काय भूमिका असेल, याचा अभ्यास सुरू ठेवला आहे. पक्षांच्या ‘हायकमांड’कडून एबी फॉर्मसह हिरवा कंदील मिळेपर्यंत स्थानिक पातळीवरील इच्छुक कार्यकर्तेही थांबून आहेत. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्याच्या गतीवर प्रत्यक्ष परिणाम दिसला आहे..जातीय-भौगोलिक गणितशिरपूर, दोंडाईचा, पिंपळनेर व शिंदखेड्यात विविध जाती संवर्गांचे स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र आहे. नगराध्यक्षपद थेट लोकमतातून निवडले जाणार असल्याने कोणत्या समाजगटात किती मतदार आहेत, कोणत्या वॉर्डातील प्रभाव किती आहे, याचा बारकाईने अभ्यास सुरू आहे. भाजपसाठी शहरी भागातील पारंपरिक मतदारसंघ टिकवणे महत्त्वाचे आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट आपापल्या अस्तित्वाची पुनर्रचना करत आहेत. शिवसेनेत (दोन्ही गट) शहरनिहाय गटबाजीचे समीकरण वेगळे असल्याने तिथेही उमेदवारी निवड संवेदनशील झाली आहे..गटातटांचा दबाव वाढलानिवडणुकीतील प्रत्येक शहरात दोन- तीन गट सक्रिय असल्याने उमेदवार ठरवताना कार्यकर्त्यांचा दबावही वाढला आहे. ‘आमचा उमेदवार’ हा आग्रह स्थानिक नेत्यांकडून होत आहे. त्यावर पक्षश्रेष्ठी समाधानी नसल्याने निर्णय लांबतो आहे. काही ठिकाणी ‘जिंकू शकणारा’ आणि ‘पक्षनिष्ठ’ यांच्यातील निवड कठीण ठरत आहे. .बहुतांश पक्षांनी दोन फेऱ्यांत सर्वेक्षण केले आहे. जनमानसातील प्रतिमा, उपलब्धता, जनसंपर्क, सोशल मीडियावरील पोहोच, आर्थिक क्षमता आणि पूर्वीचा कामकाजाचा इतिहास या सर्व बाबींचा अभ्यास केला जात आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या पसंतीपेक्षा ज्या व्यक्तीची ‘जिंकण्याची क्षमता’ जास्त आहे, त्या व्यक्तीकडे पक्षांचा कल दिसत आहे..पक्षांतील नाराजीचा उद्रेक?पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल का, हे अनेक इच्छुक पाहत आहेत. त्या- त्या पक्षाने उशीर केल्यास काही जण अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार काही प्रभाग-वॉर्डांमध्ये निर्णायक ठरतात. या वेळीही नाराज गटबाजांमुळे अपक्षांची संख्या वाढण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. दुसरीकडे, नगराध्यक्षाच्या थेट लोकनियुक्तीमुळे प्रचारयंत्रणा मोठी करावी लागते. कार्यकर्ते, सभा, घरोघरी संपर्कावर मोठा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि जनमानसात ओळख असलेली व्यक्ती उमेदवारीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे..आज यादी शक्यभाजपने काही शहरात वॉर्ड- प्रभागनिहाय ‘टार्गेट’ निश्चित केले आहेत. जिथे पक्षाची यापूर्वी ताकद कमी होती, तेथे नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा विचार आहे. मुंबईतील बैठकीत उमेदवारांची नावे अंतिम करण्यात येत आहेत. स्थानिक पातळीवर ‘ज्येष्ठ विरुद्ध नवागत’ अशी चुरस दिसून येते. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील आंतरिक जागावाटप, मतदारसंघातील प्रभाव व स्थानिक नेत्यांचा कल लक्षात घेऊन सामंजस्य साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..काही शहरात सर्व जागांवर एकत्रित लढण्याचा विचार आहे, तर काही ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण स्पर्धा’ ठेवण्याच्या चर्चाही आहेत. तथापि, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची सोमवारी अंतिम मुदत असल्याने रविवारपर्यंत (ता. १६) महायुती व महाविकास आघाडीतील उमेदवारांच्या याद्या येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..प्रतिस्पर्धी ठरल्यावरच अंतिम नावकाही शहरात दोन ते तीन संभाव्य नावांवर चर्चा सुरू आहे. प्रतिस्पर्धी पक्ष कोणाला रिंगणात उतरवणार, हे समजल्याशिवाय अंतिम उमेदवार जाहीर करण्याची त्या- त्या पक्षाची इच्छा नाही. हीच भूमिका सध्या विलंबाचे मोठे कारण ठरत आहे. एकूणच जिल्ह्यातील निवडणूक चित्र अजूनही धूसर आहे. अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरू असूनही राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची अधिकृत यादी नाही. त्यातच अद्याप उमेदवार निश्चित नाहीत..Maharashtra Politics : आदिवासी विकास महामंडळ संचालक निवडणुकीत सुनील भुसारा ९५ मतांनी विजयी!.त्याशिवाय गटबाजीचे समीकरण स्पष्ट नाही. त्यामुळे पक्षनिष्ठ व जिंकणारा उमेदवार यामधील निवड त्या- त्या पक्षाला कठीण बनल्याचे दिसते आहे. या स्थितीमुळे निवडणूक वातावरण ‘प्रतीक्षा’ मोडवर आहे. अंतिमतः उमेदवार निवडीनंतर राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात होऊ शकेल. माघारीची प्रक्रिया पार पाडल्यावर अंतिम उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर प्रचारयंत्रणा वेग घेईल आणि प्रत्यक्ष राजकीय लढतीचे स्वरूप ठरेल. यात नाराजांच्या मनधरणीसाठी त्या- त्या पक्षांचे नेते, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा कस लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.