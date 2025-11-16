उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!

Candidate Lists Pending Amidst Electoral Uncertainty : धुळे जिल्ह्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी, नगराध्यक्षपदाचे थेट लोकमताचे गणित आणि पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे प्रमुख पक्षांकडून उमेदवार निश्चितीस विलंब होत आहे
धुळे: शिरपूर, दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा), पिंपळनेर (ता. साक्री) नगर परिषद आणि शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी अर्ज दाखलची प्रक्रिया सुरू असली, तरी उमेदवार निश्‍चित करण्यात विलंब होत असल्याने निवडणुकीचे वातावरण स्पष्ट होत नाही. सर्वच प्रमुख पक्षांनी आपल्या याद्या जाहीर करण्याआधी प्रतिस्पर्धी कोण उभा करणार, आपल्या पक्षाचीच उमेदवारी न मिळाल्यास नाराज इच्छुकांची काय भूमिका असेल, याचा अभ्यास सुरू ठेवला आहे. पक्षांच्या ‘हायकमांड’कडून एबी फॉर्मसह हिरवा कंदील मिळेपर्यंत स्थानिक पातळीवरील इच्छुक कार्यकर्तेही थांबून आहेत. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्याच्या गतीवर प्रत्यक्ष परिणाम दिसला आहे.

