Dhule Election : धुळे निवडणुकीसाठी आयोगाचे कडक नियम! मतदान केंद्राजवळ गर्दी, तंबू आणि मद्यवाटपावर सक्त मनाई

धुळे: शिरपूर आणि पिंपळनेर (ता. साक्री) नगर परिषद व शिंदखेडा नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदानाचा दिवस शिस्तबद्ध, शांततेत आणि सुव्यवस्थेत पार पाडावा यासाठी उमेदवार, राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मतदान केंद्रांभोवती अनधिकृत गर्दी, तंबू उभारणी, वाहनवापर आणि मद्यवाटपावर सक्त मनाई करण्यात आली आहे..अनधिकृत हालचाल टाळाकोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा उमेदवारांनी मतदान केंद्राजवळ गर्दी जमवू नये. फक्त अधिकृत पासधारक व्यक्तींनाच मतदान केंद्रात प्रवेश करता येईल. मतदारांच्या हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या अधिकृत कार्यकर्त्यांना ओळखपत्रे व बिल्ले दिलेले असावेत आणि त्यावर कोणतेही पक्षचिन्ह किंवा उमेदवाराचे नाव नसावे..तंबू साधे असावेतप्रत्येक उमेदवारास मतदारांना दिशा व माहिती देण्यासाठी मतदान केंद्राजवळ साधा तंबू उभारता येईल. परंतु, त्या तंबूंवर कोणत्याही प्रकारची जाहिरात, ध्वज, फलक, भित्तीपत्रके किंवा प्रचार साहित्य असता कामा नये. तेथे खाद्यपदार्थ वाटणे किंवा मतदारांसाठी बैठक व्यवस्था करणे टाळावे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे, की या तंबूंमुळे कोणत्याही प्रकारे मतदानावर प्रभाव पडता कामा नये..मतदान दिवशी मद्यबंदीमतदानाच्या दिवशी आणि त्यापूर्वीच्या २४ तासांत मद्यपान, मद्यवाटप किंवा मद्यविक्रीस सक्त मनाई राहील. पोलिस प्रशासनाने शिरपूर, दोंडाईचा, पिंपळनेर आणि शिंदखेडा परिसरात यासाठी विशेष पथके नेमली आहेत. मतदान केंद्रांच्या २०० मीटरच्या परिघात कोणतेही बार, रेस्टॉरंट किंवा दारूविक्री केंद्र चालू असल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येईल..वाहन परवाना आवश्यकमतदारांना ने-आण करण्यासाठी वाहनवापर करताना उमेदवारांनी अधिकृत परवाना घेतला पाहिजे. प्रत्येक परवानाधारक वाहनावर तो परवाना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावा. बिनपरवाना वाहने वापरल्यास ती ताब्यात घेण्यात येतील आणि संबंधित उमेदवारावर निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल. .मतदानाच्या दिवशी सर्व उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणूक अधिकार्यांशी व निरीक्षकांशी सहकार्य करावे. जर कोणत्याही उमेदवारास किंवा पक्षास काही तक्रार अथवा शंका असल्यास ती केवळ अधिकृत निरीक्षकांमार्फत नोंदवावी. कोणत्याही प्रकारचे वादविवाद किंवा दबावाचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे..तिन्ही ठिकाणी सज्जताशिरपूर, पिंपळनेर आणि शिंदखेडा या चारही ठिकाणी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे. शिस्तीने मतदान करावे. कोणताही पक्ष असो, उमेदवार असो, मतदान ही लोकशाहीची जबाबदारी आहे. आयोगाने नागरिकांना आवाहन केले आहे, की मतदान म्हणजे कर्तव्य, त्याचा सन्मान करा, असे आयोगाचे निर्देश आहेत..Santosh Deshmukh Case: ''मराठ्यांचा ज्वालामुखी पेटलाय..'', मनोज जरांगेंनी धनंजय मुंडेंना दिला 'हा' इशारा.लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखा : आयोगआयोगाने स्पष्ट केले आहे, की मतदानाचा दिवस हा लोकशाहीचा सण आहे. मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क वापरताना कोणत्याही दबावाखाली राहू नये. उमेदवारांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेऊन शांततेत मतदान पार पाडण्यासाठी जनतेला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.