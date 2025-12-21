Dhule ST Accidents : धुळे एसटी विभागाला अपघातांचे ग्रहण! ९ महिन्यात १२२ अपघात, ८ प्रवाशांनी गमावला जीव

धुळे: गावखेड्यांपासून महानगरांपर्यंत प्रवाशांची जीवनवाहिनी समजली जाणारी ‘लालपरी’ सध्या समस्यांच्या गर्तेत सापडल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. देखभाल-दुरुस्तीकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे अनेक ठिकाणी बसच्या अपघातांचे प्रमाणदेखील वाढले असून, धुळे विभागातदेखील हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या अवघ्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत धुळे एसटी विभागात १२२ अपघातांच्या घटना घडल्या असून, यामध्ये आठ प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या वाढत्या अपघातांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनाने महिलांना प्रवासात ५० टक्के सवलत आणि ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची योजना लागू केल्यामुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. धुळे विभागांतर्गत धुळे, साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा, दोंडाईचा, नंदुरबार, शहादा, अक्कलकुवा आणि नवापूर असे एकूण नऊ आगार येतात. या आगारांतून दररोज ७३० पेक्षा जास्त बसेस रस्त्यावर धावतात. प्रवासी संख्या वाढल्याने गाड्यांवरील ताण वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम अपघातांच्या संख्येत वाढ होण्यात झाला असल्याचे बोलले जात आहे..आठ अपघात प्राणांतिकधुळे एसटी प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या नऊ महिन्यांत झालेल्या १२२ अपघातांपैकी आठ अपघात हे प्राणांतिक ठरले. या घटनांमध्ये ५२ प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा दीर्घकालीन उपचारांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच ६२ प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत..सुदैवाने, एकूण अपघातांच्या तुलनेत प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले, तरी मृतांच्या आकड्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या अपघातांमधील बसेसमध्ये स्वमालकीक सोबतच जे.पी. ब्रदर्स आणि ओलेट्रा ई-बसच्या गाड्यांच्या बसेसचा देखील समावेश आहे..देखभालीचे आव्हानविभागातील अनेक बसेस जुन्या झाल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती प्रशासनानेही मान्य केली आहे. मात्र बस कितीही जुनी असली, तरी तिची पूर्ण देखभाल आणि दुरुस्ती केल्याशिवाय ती मार्गावर सोडली जात नाही, असा दावा एसटी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तांत्रिक तपासणीवर विशेष भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अपघातांचे प्रमाण कमी करायचे असल्यास देखभाल दुरुस्तीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे..Chh. Sambhajinagar Accident: चारचाकीच्या धडकेत हॉटेल चालकाचा मृत्यू .अपघातग्रस्तांना तत्काळ मदतएसटी प्रवासादरम्यान अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी प्रवाशांकडे तिकीट असणे अनिवार्य आहे. तिकीट असलेल्या प्रवाशांना महामंडळाकडून तत्काळ आर्थिक मदत दिली जाते. यात मयत प्रवासी वारसांना विमा योजनेतून दहा लाख रुपये तर दहा हजार रुपये तातडीची मदत दिली जाते. गंभीर जखमी असल्यास एक हजार रुपये तातडीची मदत व पुढील उपचारांचा खर्च केला जातो तर किरकोळ जखमी प्रवाशांना ५०० रुपये आर्थिक मदत केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.