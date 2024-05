Farmer couple giving water brought by tanker to fruit trees in Sapta Shiwar. & Ramrao Halis bringing water from the well of Prakash Devare from half a kilometer. & Haud, tankers giving water and fruit trees looking green in drought. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule News: जिवाभावाच्या फळझाडांसाठी ह्याळीस दांपत्याचा संघर्ष! सापट्या शिवारात हौद, टँकरच्या पाण्यावर झाडे केली हिरवीगार Dhule News : भर पावसाळ्यापासून स्वतःच्या विहिरीला टिपूसभर पाणी नसताना लगतच्या अर्धा किलोमीटरवरील शेतातील हौदाचे पाणी आणत ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ म्हणत उभय दांपत्याने फळझाडांना जीव लावल्याचे हिरवेगार चित्र उभे आहे.