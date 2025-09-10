Dhule News : धुळ्यात १०७४ शिक्षकांची ऑनलाइन बदली; कार्यमुक्तीचे आदेश जारी

धुळे: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी राबविलेली ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली. यामध्ये एकूण एक हजार ७४ शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या. त्यांना सोमवारी (ता. ८) कार्यमुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या नवीन कार्यस्थळी रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..जिल्ह्यात एकूण साडेतीन हजार प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी विविध संवर्गांतील शिक्षकांची बदली करण्यात आली. त्यात संवर्ग एकमधील २८९ शिक्षक, संवर्ग दोनमधील ६६, संवर्ग तीनमधील ११, संवर्ग चारमधील ६९४ आणि विस्थापित शिक्षकांपैकी २४ जणांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने कार्यमुक्तीचे आदेश वितरित झाले..लवकर रुजू व्हावेशिक्षकांना लवकरात लवकर नवीन ठिकाणी रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर, बदलीसाठी दिलेली माहिती अचूक असणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. माहिती खोटी आढळल्यास संबंधित शिक्षकांवर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनाने सांगितले. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे बदली प्रक्रिया सुलभ झाली असली तरी काही शिक्षकांना नव्या कार्यस्थळी जुळवून घेण्याची तयारी करावी लागणार आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि सुटसुटीत प्रक्रिया यासाठी प्रशासनाने हा उपक्रम राबविला आहे..Pali Mayor Election : पाली नगराध्यक्षपदी भाजपचे पराग मेहता यांनी मारली बाजी; शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवाराचा पराभव.नियमानुसार कार्यवाहीमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागाने शिक्षकांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर व अचूक सादर करावीत, असे आवाहन केले. बदली झालेल्या शिक्षकांसाठी पुढील टप्प्यांमध्ये मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. ही प्रक्रिया जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवे रूप देणारी ठरणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट नियमांनुसार कार्यवाही केली आहे. यामुळे शिक्षकांसोबत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.