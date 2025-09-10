उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात १०७४ शिक्षकांची ऑनलाइन बदली; कार्यमुक्तीचे आदेश जारी

Online Teacher Transfer Process Completed in Dhule : शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी राबविलेली ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली. यामध्ये एकूण एक हजार ७४ शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या.
धुळे: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी राबविलेली ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली. यामध्ये एकूण एक हजार ७४ शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या. त्यांना सोमवारी (ता. ८) कार्यमुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या नवीन कार्यस्थळी रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

