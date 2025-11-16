Dhule Crime : धक्कादायक! पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन अत्याचार; व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करत महिलेकडून ६० लाख उकळले

धुळे: महिलेला पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन ती गुंगीत असताना एका संशयिताने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना देवपूरमधील वलवाडी परिसरात घडली. हा घृणास्पद प्रकार करून त्याचे व्हिडीओ चित्रणही केले व त्याद्वारे महिलेला ब्लॅकमेल केले. तिच्याकडून सुमारे ६० लाख रुपये उकळले. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून संशयिताविरुद्ध पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी संशयिताला अटक केली..वलवाडी परिसरातील एका कॉलनीत ४१ वर्षीय नोकरदार महिला राहते. तिच्याकडे मुख्याध्यापक सुकलाल रामभाऊ बोरसे (वय ५३, रा. विवेकानंदनगर, देवपूर, धुळे) याने पैशांची मदत मागितली होती. त्यानुसार महिलेने पैशांची मदत केली. नंतर सुकलाल बोरसे हा पेढे घेऊन महिलेच्या घरी आला. तसेच तुम्ही पैसे दिल्याने माझ्या मुलीचे काम झाले, असे सांगत संबंधित महिलेला पेढे दिले..पेढे खाल्ल्यानंतर महिलेला गुंगी आली. त्या अवस्थेत असतानाच तिच्यावर सुकलाल याने शारीरिक अत्याचर केले. शिवाय त्याचे व्हिडीओ तयार करून तो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तसेच वेळोवेळी शारीरिक संबंधाची मागणी करून संबंध प्रस्थापित केले. .Nashik Crime : शहरातील सुरक्षा पुन्हा धोक्यात! वाहनांवरील हल्ल्यांनी नाशिककरांना धक्का; दोन संशयित ताब्यात.शिवाय महिलेला एकूण ५९ लाख ९९ हजार ४०० रुपये तसेच स्वाक्षरी केलेले पाच ते सहा कोरे धनादेश देण्यास भाग पाडले. हा प्रकार १७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत घडला. या घटनेनंतर फिर्यादी महिला तणावात वावरत होती. तिला वडिलांनी आधार दिल्यानंतर अखेर शुक्रवारी (ता. १४) पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात संशयित सुकलाल बोरसे याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यानुसार संशयिताविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.