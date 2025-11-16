उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : धक्कादायक! पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन अत्याचार; व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करत महिलेकडून ६० लाख उकळले

Disturbing Incident in Walwadi, Dhule : धुळे येथील देवपूरमधील एका नोकरदार महिलेला पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्याची आणि त्यानंतर व्हिडिओ क्लिपद्वारे ब्लॅकमेल करून ६० लाख रुपये उकळल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महिलेला पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन ती गुंगीत असताना एका संशयिताने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना देवपूरमधील वलवाडी परिसरात घडली. हा घृणास्पद प्रकार करून त्याचे व्हिडीओ चित्रणही केले व त्याद्वारे महिलेला ब्लॅकमेल केले. तिच्याकडून सुमारे ६० लाख रुपये उकळले. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून संशयिताविरुद्ध पश्‍चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी संशयिताला अटक केली.

