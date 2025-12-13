उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : तापी योजना नूतनीकरणासाठी २२८ कोटी कशाला? भाजपच्या सत्ताकाळात ३०० कोटींहून अधिक खर्चूनही पाणी समस्येवर तोडगा नाही

₹306 Crore Spent, Yet No Daily Water for Dhule : धुळे महापालिकेच्या सत्ताकाळात पिण्याच्या पाण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहरवासीयांना पाणी मिळत नसल्याने, तसेच कचरा समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याने शिवसेना (उबाठा) पक्षाने भाजप आमदार अनुप अग्रवाल आणि सत्ताधारी पक्षावर तीव्र टीका केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: भारतीय जनता पक्षाच्या येथील महापालिकेच्या सत्ताकाळात धुळेकरांना रोज पिण्याचे पाणी देण्यासाठी तब्बल ३०६ कोटींचा निधी खर्च झाला. तरीही रोज पाणी मिळत नाही. यात वरकडी म्हणजे भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी आता तापी पाणीपुरवठा योजनेच्या नूतनीकरणासाठी २२८ कोटींच्या निधीची मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे.

