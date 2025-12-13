Dhule News : तापी योजना नूतनीकरणासाठी २२८ कोटी कशाला? भाजपच्या सत्ताकाळात ३०० कोटींहून अधिक खर्चूनही पाणी समस्येवर तोडगा नाही

धुळे: भारतीय जनता पक्षाच्या येथील महापालिकेच्या सत्ताकाळात धुळेकरांना रोज पिण्याचे पाणी देण्यासाठी तब्बल ३०६ कोटींचा निधी खर्च झाला. तरीही रोज पाणी मिळत नाही. यात वरकडी म्हणजे भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी आता तापी पाणीपुरवठा योजनेच्या नूतनीकरणासाठी २२८ कोटींच्या निधीची मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे. .शिवाय त्यांनी कचरामुक्त शहर याऐवजी अधिवेशनात ठेकेदाराच्या प्रलंबित कोट्यवधींच्या बिलासाठी निधीची मागणी केली. हा धागा पकडत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने भाजपसह आमदार अग्रवाल यांच्यावर प्रखर टीकेची तोफ डागली आहे..शिवसेना उबाठाचे सहसंपर्कप्रमुख भगवान करनकाळ, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपप्रमुख नरेंद्र परदेशी, महानगरप्रमुख धिरज पाटील, भरत मोरे, संदीप सूर्यवंशी, शेखर वाघ, अण्णा फुलपगारे, प्रशांत भामरे, नितीन शिरसाट, सुनील पाटील, जवाहर पाटील, राजेंद्र ढवळे आदींच्या पत्रकाचा आशय असा.कोट्यवधी खर्चूनही ‘कचरा’शहरात कचरा संकलक ठेकेदाराचे बिल सहा महिन्यांपासून थकले आहे. ते पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून देण्यासाठी तातडीने निधी वितरित करावा, अशी मागणी आमदारांनी सभागृहात केली. ऐरवी विभिन्न जाती संवर्गाला लक्ष्य करणाऱ्या आमदारांना `त्या` जाती संवर्गाच्या ठेकेदारासाठी बिलाची मागणी करताना धर्म आडवा आला नाही काय? ठेकेदाराच्या बिलासाठी आक्रमक आमदार शहरातील कचऱ्याच्या समस्येवर मात्र ''ब्र'' देखील काढत नाहीत. .शहरात जळीस्थळी कचऱ्याचे ढीग साठलेले आहेत. आठ-आठ दिवस कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे नागरिक दुर्गंधीने त्रस्त आहेत. मनपाचा ठेकेदारावर अंकुश नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याशी उघडपणे खेळ सुरू आहे. कचरा उचलण्यासाठी वर्षाकाठी ५ ते ६ कोटींचा निधी खर्च केला जातो. तरीही शहर अस्वच्छच आहे. यावर बोलण्याऐवजी आमदारांनी ''बिलासाठी निधी द्या हो'', असा टाहो फोडणे कितपत योग्य आहे?.पाण्याचा भाजप पॅटर्नतापी योजनेची जलवाहिनी जीर्ण झाल्याचे कारण देत आता या योजनेच्या नूतनीकरणासाठी आमदारांनी २२८ कोटींच्या निधीची मागणी केली. मात्र, गेल्या काही दिवसांत याच आमदारांच्या स्वपक्षातील लोकांनी दहा- दहा दिवस पाणी येत नसल्याची तक्रार केली. त्यांच्यावर महापालिकेला निवेदन देण्याची वेळ आली. शहरात पाण्यासाठी १३६ कोटींच्या निधीतून जलवाहिनी टाकण्यात आली. .तसेच १७० कोटींच्या निधीतून तापी, डेडरगाव योजना जलवाहिनी दुरुस्तीसह शहराला रोज पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली अक्कलपाडा योजना साकारली. पाण्यासाठी ३०० कोटींहून अधिक खर्च करूनही, महापालिकेत सलग सात वर्षे सत्ता भोगूनही भाजपची सत्ता रोज धुळेकरांना पाणी देऊ शकलेली नाही. त्यामुळे योजना केवळ ‘गिळंकृत करण्यासाठी’च, हा भाजप पॅटर्न आहे का, असा प्रश्न शिवसेना उबाठाने उपस्थित केला आहे..लोग टुंट जाते है एक घर बनाने में...आमदारांनी अधिवेशनात शहरातील अतिक्रमणाचाही मुद्दा छेडला. महापालिकेचे भूखंड भाजपच्या पूर्वसुरींनीच हडप केले आहेत. ते आधी ताब्यात घ्यावे. भूखंड हडपणाऱ्यांना आमदारांनी सोडू नये. परंतु, अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम फक्त विशिष्ट घटकांपुरताच का राबविली जाते? त्यांना राहायला घर नाही म्हणून ते गटार, नाल्या किनारी राहतात. .Thane Water Supply: ठाणेकरांनो पाणी जपून वापरा! पुन्हा जलवाहिनी फुटल्याने मोठे नुकसान, ५० टक्के पाणीकपात; कधीपर्यंत? जाणून घ्या....अतिक्रमण काढा, पण त्यांना आधी घर मिळवून द्या. केंद्राची २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे, अशी योजना आता गेली कुठे? "लोग टुंट जाते है एक घर बनाने में...तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में", अशा शेरोशायरीतून शिवसेना उबाठाने आमदार अग्रवाल यांच्यावर टीकेचा प्रहार केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.