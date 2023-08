Dhule ZP Recruitment 2023 : जिल्हा परिषदेत ऑनलाइन पद्धतीने वर्ग तीनच्या ३५२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाईल. यात २५ ऑगस्टपर्यंत पात्र उमेदवार ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतील.

उमेदवारांच्या शंकानिरसनासाठी हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी शुक्रवारी (ता. ४) दिली. श्री. गुप्ता यांनी दालनातील पत्रकार परिषदेत ३५२ पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेची विस्तृत माहिती दिली.

जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनांवरील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी शनिवारी (ता. ५) जाहीर प्रकटन होईल. शासनाच्या नियुक्त आयबीपीएस कंपनीमार्फत परीक्षा प्रक्रिया राबविली जाईल. (Dhule ZP Recruitment 2023 Recruitment for more than 350 posts from today news)

त्यानंतरची पुढील प्रक्रिया जिल्हा परिषदेतमार्फत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार होईल. इच्छुक उमेदवारांनी https://icpsonline.ict.in/zpvp jun२३/ या लिंकवर २५ ऑगस्टच्या रात्री ११.५९ पर्यंत ऑलनाइन अर्ज करावा.

जाहिरातीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशील, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी तसेच शर्ती आदींबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय (धुळे) येथील संकेतस्थळ https://dhule.gov.in व धुळे जिल्हा परिषदेच्या https://dhulezp.mahapanchyat.gov.in संकेतस्थळावर ५ ते २५ ऑगस्टदरम्यान कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

वेबसाइट हँग होण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. एकाच पदासाठी उमेदवारांनी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अर्ज करू नये. कारण परीक्षेचा दिवस एकच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

परीक्षा शुल्क खुल्या गटासाठी एक हजार रुपये, तर इतरांसाठी ९०० रुपये आहे. बहुपर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपात परीक्षा असेल. २०० गुणांसाठी १०० प्रश्न असतील, असेही श्री. गुप्ता यांनी सांगितले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अकलाडे उपस्थित होते.

पदनिहाय भरती अशी

आरोग्य पर्यवेक्षक एक पद, आरोग्यसेवक पुरुष ५९ पदे, आरोग्य परिचारिका २०६, औषधनिर्माण अधिकारी सात, कंत्राटी ग्रामसेवक पाच, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) सहा, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) एक, मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका आठ, पशुधन पर्यवेक्षक ११, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तीन, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) तीन, विस्तार अधिकारी (कृषी) एक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाट बंधारे) ४१ अशा ३५२ पदांसाठी ही भरतीप्रक्रिया राबविली जाईल.