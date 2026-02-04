Dhule ZP Schools : विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ थांबणार! धुळ्यातील १०८ जीर्ण वर्गखोल्यांवर फिरणार हातोडा

धुळे: जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक ठरलेल्या तब्बल ४६९ शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाले असून, त्या पाडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. ग्रामविकास विभागाच्या नवीन आदेशानुसार, आता निर्लेखनाची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवरच होणार असल्याने नव्या शाळांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..यापूर्वी धोकादायक वर्गखोल्या निर्लेखित करण्यासाठी बांधकाम विभाग किंवा वरिष्ठ स्तरावरील परवानग्यांची प्रतीक्षा करावी लागत असे. यात मोठा वेळ जात असल्याने जुन्या इमारती तशाच उभ्या राहत आणि नवीन बांधकामात अडथळा निर्माण होत असे. आता सुधारित धोरणानुसार स्थानिक स्तरावरच प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. ५० हजारांपेक्षा कमी घसारा मूल्य असलेल्या इमारतींबाबत अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रदान झाले आहेत. याबाबत शिक्षण आणि बांधकाम विभागाच्या संयुक्त तपासणीनंतर अंतिम निर्णय होईल..कडक ‘एसओपी’शाळा पाडताना पारदर्शकता राहावी यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावात इमारतीचे बांधकाम वर्ष, जागेची मालकी, क्षेत्रफळ आणि घसारा मूल्यांकन असणे बंधनकारक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) मंजुरीनंतर आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच प्रत्यक्ष पाडकाम होईल..Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपावर भाजपचे वर्चस्व! हिमगौरी आहेर-आडके यांचा अर्ज दाखल, पण 'ठाकरे' गटाच्या एन्ट्रीने लढत होणार.विद्यार्थ्यांची सोय कुठे?जोपर्यंत नवीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सुरक्षित वर्गखोल्यांमध्ये किंवा उपलब्ध पर्यायी सरकारी इमारतींमध्ये शाळा भरवण्याचे नियोजन आहे. तसेच, पाडकाम झालेल्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये, याची जबाबदारीही संबंधित विभागावर आहे..दृष्टिक्षेपातधोकादायक इमारती : ४६९धुळे तालुक्यातील ३५ शाळांत१०८ वर्गखोल्या जीर्णपाडकामानंतर त्याच जागी नवीन इमारत उभारणीचे नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.