Dhule News : जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी! धुळे जिल्हाधिकारी दालनाच्या आलिशान नूतनीकरणावर दीड कोटींचा खर्च

निखिल सूर्यवंशीधुळे: जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांकडून दिल्या गेलेल्या सुमारे दहा कोटींच्या निधी खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यतेवरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पटलावरून नाराजीचा सूर उमटत आहे. दुसरीकडे जुलैच्या सुमारास जिल्हाधिकारी दालनाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर झाला. .पाठोपाठ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठीही प्रस्ताव सादर झाला. त्यास प्रशासकीय मान्यतेमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आलिशान दालनासाठी सुमारे दीड कोटी, तर जिल्हाधिकारी बंगला दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा निधी खर्च होणार आहे..राज्यासह जिल्ह्यात संबंधित पक्षाच्या हाती सत्ता आली की मंत्रालयापासून त्या- त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी त्यांच्या मनाजोगत्या दालनासाठी निधीची उधळपट्टी करताना दिसतात. त्यावर टीकेची झोड उठली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करीत ते दालन सजवून घेतात. जनतेच्या कररूपी पैशावर हा डोळ्यादेखत खेळ सुरू दिसतो. त्याला लगाम घालण्यासाठी शासकीय `जीआर` पारित झाल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. मग त्यासाठी कुठल्या `हेड`मधून निधी खर्च केला जातो हा संशोधनाचा भाग ठरत असतो..खर्चाचे `हेड` नाहीराज्य शासनानेही जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय, त्यांच्या निवासस्थानासाठी, याप्रमाणे त्यांच्या अधिनस्त अन्य अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास निधी खर्चाचे कुठलेही `हेड` दिलेले नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीवर अवलंबून राहावे लागते. अथवा राज्य शासनाकडे विशेष प्रस्तावाव्दारे निधीची मागणी करावी लागते..`पीडब्ल्यूडी`कडून कामेया पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थान दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी झाली. त्यानुसार एकूण सुमारे एक कोटी ९० लाखांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासाठी दीड कोटींचा निधी, तर जिल्हाधिकारी बंगला दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा निधी खर्च होणार आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कामे केली जात आहेत. यात जिल्हाधिकारी दालनासह दोन अत्याधुनिक व्हिडिओ कॉन्फरन्स रूमची सुविधा समाविष्ट असेल. यापूर्वीच्या चांगल्या दालनापेक्षा आलिशान वाटावे अशी जिल्हाधिकारी नवदालनाची सजावट असणार आहे. त्यादृष्टीने वेगात काम सुरू आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी यंदा मंजूर ३४८ कोटींच्या निधीतून ही कामे होत आहेत..त्या `प्रमां`कडे लक्षसुमारे दहा कोटींच्या निधी खर्चाच्या ज्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या आहेत, त्या परस्पर झाल्या किंवा कसे या मुद्यावरून पालकमंत्री नाराज होते. दहा कोटींच्या निधीतून सुमारे सात कोटींचा निधी घर घर संविधान, महसूल यंत्रणेशीसंबंधीत सेवांचे आता ऑनलाइन सर्व्हीसेसव्दारे बळकटीकरण करणे, सिव्हीलमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प साकारण्यासाठी खर्च करण्याची तयारी होत आहे. .उर्वरित तीन कोटींच्या निधीतून एक कोटी ९० लाख जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी बंगला दुरुस्तीवर खर्च, तर शिल्लक निधी आदिवासी उपयोजनेसाठी असेल, असे राजकीय पटलावरून सांगण्यात येत आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय सुंदोपसुंदीत जिल्ह्याच्या आर्थिक नियोजनाची फरफट होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा जनतेला असेल..अतीवृष्टीबाधितांसाठी १० टक्के खर्चशासनाने अतिवृष्टी, पूर आणि गारपीट यांसारख्या आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील कमाल १० टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे, काही महसुली मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील अनेक शेतकरी बाधीत झाले आहेत. त्यांचे सुमारे १६ हजार हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे निकषानुसार जिल्हा नियोजन समिती १० टक्के खर्चाचे नियोजन कसे करते? याकडे पीडित शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल..