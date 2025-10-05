उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी! धुळे जिल्हाधिकारी दालनाच्या आलिशान नूतनीकरणावर दीड कोटींचा खर्च

Administrative Approval for Rs 10 Crore Fund in Dhule District : धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन दालन. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या दालनाच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे दीड कोटी, तर जिल्हाधिकारी बंगल्यासाठी ४० लाखांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटला आहे.
Collector Office Renovation

Collector Office Renovation

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निखिल सूर्यवंशी

धुळे: जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांकडून दिल्या गेलेल्या सुमारे दहा कोटींच्या निधी खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यतेवरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पटलावरून नाराजीचा सूर उमटत आहे. दुसरीकडे जुलैच्या सुमारास जिल्हाधिकारी दालनाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर झाला.

