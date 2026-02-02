उत्तर महाराष्ट्र
Jaykumar Rawal : "अजितदादांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या विकासाची मोठी हानी"; दोंडाईचात पालकमंत्री जयकुमार रावल भावूक
दोंडाईचा: राज्याच्या विकासाचे हित जपणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जाण्याने मोठी हानी झाली आहे. जनसामान्यांचा विचार करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाची कार्यशैली आपल्याला प्रेरणादायी ठरणार आहे, असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.