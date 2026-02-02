Sakri Pimpalner Highway : साक्री-पिंपळनेर महामार्गाचे काम सुसाट! १९६ कोटींच्या काँक्रिटीकरणाने प्रवासाचा वेग वाढणार

धुळे: मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रे व पर्यटनस्थळांपर्यंतचा प्रवास अधिक सुखकर आणि वेगवान होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या साक्री- पिंपळनेर राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ जी वरील साक्री- सामोडे- पिंपळनेर या टप्प्यातील सुमारे २१ किलोमीटर लांबीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे..खेतिया (मध्य प्रदेश) येथून सुरू होऊन शहादा, प्रकाशा, नंदुरबार, साक्री, पिंपळनेर, सटाणा, देवळामार्गे शिर्डीपर्यंत जाणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग आहे. व्यापारी वाहतूक, भाविकांचा प्रवास तसेच स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींसाठी या मार्गाचे महत्त्व मोठे आहे. सध्या सुरू असलेल्या विकासकामामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे..१९६ कोटींचा खर्चया टप्प्यातील रस्त्याची एकूण लांबी २१.४०० किलोमीटर आहे. सुमारे १९६ कोटी १० लाख खर्चून हे काम करण्यात येत आहे. महामार्गावर दहा मीटर रुंदीचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी दोन मीटर रुंदीची साईड पट्टी विकसित केली जात आहे. त्यामुळे जड वाहने, प्रवासी वाहतूक आणि स्थानिक वाहनांसाठी रस्ता अधिक सुरक्षित व टिकाऊ ठरणार आहे..या प्रकल्पांतर्गत चार लहान पूल, एक मोठा पूल रुंदीकरणासह तसेच विविध ठिकाणी मोऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येत आहे. साक्री येथील कान नदीवरील मोठ्या पुलाचे रुंदीकरण सुरू आहे. सामोडे येथील जामखेडी नदीवर एक लहान पूल तसेच तीन नाल्यांवर पूल उभारले जात आहेत. या कामांमुळे पावसाळ्यात वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी व रस्ता बंद होण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे..खर्चात होणार बचतदीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या या मार्गाचे काँक्रिटीकरण झाल्याने रस्त्याचे आयुष्य वाढणार आहे. देखभाल खर्चातही बचत होणार आहे. हा महामार्ग साक्री, भाडणे, कासारे, धाडणे, शेणपूर, सामोडे ते पिंपळनेर या गावांना जोडतो. परिसरातील शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी व भाविकांसाठी हा मार्ग उपयुक्त ठरणार आहे. शेतीमालाची वाहतूक जलद होणार आहे आणि स्थानिक बाजारपेठांना चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..Budget 2026: विकासाचा वेग वाढणार! पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवे धोरण; बजेटमध्ये रस्ते, पाणी, वाहतूक प्रकल्पांना चालना देणारा निर्णय.५५ टक्के प्रगतीया प्रकल्पाचे कंत्राट गुजरातच्या कंपनीकडे असून कामाची एकूण मुदत १८ महिने आहे. २१ एप्रिल २०२५ ला प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. आतापर्यंत सुमारे ५५ टक्के भौतिक प्रगती साध्य झाली आहे. उर्वरित काम वेगाने सुरू आहे. नियोजित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मध्य प्रदेश, नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि शिर्डी यांना जोडणारा प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेची बचत करणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.