Dhule Traffic : धुळे वाहतूक कोंडी सुटली! गडकरींच्या निर्देशानंतर फागणे-धुळे वळण रस्त्याची एक बाजू १५ ऑक्टोबरपर्यंत खुली होणार

धुळे: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कजवळ रोज वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी रेसिडेन्सी पार्कजवळून जाणाऱ्या फागणे- धुळे वळण रस्त्यावरील एक बाजू १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश दिले. .याप्रश्नी खानदेश औद्योगिक विकास संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आमदार अनुप अग्रवाल यांच्यासह केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार आमदारांनी मंत्री गडकरींकडे पाठपुरावा केल्याने प्रश्न सुटला आहे..मंत्री गडकरी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते, की धुळे शहरातून जाणाऱ्या मुंबई- आग्रा महामार्गावरील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कजवळ मुंबईहून आग्राकडे येणारी वाहने, सुरत बायपासकडून येणारी वाहने तसेच धुळे शहरासह उत्तर दिशेकडून येणाऱ्या वाहनांच्या मोठ्या संख्येमुळे या चौकात रोज वारंवार वाहतुकीची कोंडी होत आहे. यातून अनेकदा अपघाताच्या घटनाही घडत आहेत. याच मार्गावरून अवधान औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक, व्यापारी, कामगार तसेच नागरिकांचा वावर असतो..निर्णयाचे स्वागतकेंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत धुळे- फागणे बायपास मार्गाचे एका बाजूचे काम पूर्ण करून तत्काळ मालवाहतुकीची अवजड वाहने तसेच अन्य वाहनांची वाहतूक सुरू करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कजवळील चौकात सतत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. या निर्णयाबद्दल आमदार अग्रवाल यांच्यासह खानदेश औद्योगिक विकास संघटनेचे अध्यक्ष भरत अग्रवाल, उपाध्यक्ष नितीन देवरे, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जाखडी व अन्य पदाधिकारी, सदस्यांनी मंत्री गडकरी यांचे आभार मानले..Ramdas kadam : रामदास कदम यांचा आणखी एक खळबळजनक दावा, थेट उद्धव ठाकरेंना आव्हान .वेळेचा अपव्ययमात्र, वारंवारच्या वाहतूक कोंडीमुळे अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे औद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्या तसेच नाशवंत मालाची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनधारकांच्या वेळेचाही अपव्यय होतो. यात अनेकदा मोठे आर्थिक नुकसानही होत आहे. याचे परिणाम अनेक उद्योग-व्यवसायांवर होत आहेत. या अनुषंगाने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नागपूर-सुरत व मुंबई-आग्रा महामार्गाला जोडणाऱ्या धुळे- फागणे बायपासचा एक भाग खुला करून वाहतूक सुरू करावी, असे निवेदनात नमूद आहे..