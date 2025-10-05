उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Traffic : धुळे वाहतूक कोंडी सुटली! गडकरींच्या निर्देशानंतर फागणे-धुळे वळण रस्त्याची एक बाजू १५ ऑक्टोबरपर्यंत खुली होणार

Persistent Traffic Congestion at Hotel Residency Park in Dhule : धुळे शहरातून जाणाऱ्या मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कजवळील सततच्या वाहतूक कोंडीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तोडगा काढला असून, फागणे-धुळे वळण रस्त्याची एक बाजू १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
Dhule Traffic

Dhule Traffic

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कजवळ रोज वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी रेसिडेन्सी पार्कजवळून जाणाऱ्या फागणे- धुळे वळण रस्त्यावरील एक बाजू १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
MLA
Traffic
National Highway
uttar maharashtra
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com