Dhule Politics : पाच दशकांचे कट्टर वैमनस्य संपुष्टात! दोंडाईचा निवडणुकीत देशमुख-रावल यांची ऐतिहासिक राजकीय 'गळाभेट'

धुळे: राज्यासह जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर पाच दशकांपासूनचे देशमुख-रावल यांच्यातील कट्टर वैमनस्य सर्वश्रुत ठरले. मात्र, दोंडाईचा नगर परिषदेच्या सध्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत या संबंधाला ऐतिहासिक कलाटणी मिळाली. यात देशमुखी बेरकी राजकारणाने धूर्त, धुरंधर रावल यांच्या माध्यमातून भाजपची मोट धरत वैमनस्याला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे..सत्तेत सहभाग झाल्याशिवाय देशमुख राहू शकत नाही, हे कळाल्यानेच यातून उन्हाची सावली करून घेण्याचा, सत्तेच्या शालीत ऊब मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र अधोरेखित झाले आहे. यात रावल यांच्याकडून मनापासून किती होकार आणि देशमुखांचा किती मनापासून प्रवेश हा प्रश्न मात्र अनेकांच्या मनात घर करून आहे..अठ्ठ्याऐंशी वर्षीय माजी कामगार व विधी राज्यमंत्री डॉ. हेमंत देशमुख आणि पन्नासवर्षीय राजशिष्टाचार व पणनमंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्यातील पारंपरिक राजकीय वैमनस्य हा राज्यात कायम चर्चेचा विषय ठरला. त्यांच्यात कायदेशीर लढाईपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत राजकीय वादविवाद झाल्याचे वेळोवेळी जिल्हावासियांनी पाहिले आहे..पूर्णविरामाने दिलासा...मागच्या काळात नको त्या आरोपांना नाही त्या वयात अगदी तुरूंगवारीपर्यंत सामोरे जावे लागलेल्या देशमुखांना आता सामाजिक, वैयक्तिक त्रास कमी व्हावा अशा काही विचाराने सत्तेत सहभागाला पसंती द्यावी लागली असावी, असा निष्कर्ष राजकीय पटलावर मांडला जातो. .दुसरीकडे चार ते साडेचार दशकांपासून रावल परिवारालाही विविध प्रकारे देशमुखी राजकीय वैमनस्याला सामोरे जावे लागले आणि आता ते वैमनस्य संपुष्टात येत असेल तर रावल यांना होणारा प्रबळ, प्रखर विरोध मावळून ही स्थिती शिंदखेडा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक ठरणारी आहे, असा सूर रावल गटातून उमटताना दिसतो. त्यामुळे या दोघांमधील राजकीय वैमनस्याला पूर्णविराम मिळाला ते बरेच झाल्याचा सूरही राजकीय क्षेत्रात आहे..प्रबळ विरोधक नाहीसमाजवादी विचारसरणी, काँग्रेसी विचारसरणीशी नाळ जोडणारे, किंबहुना या वैचारिक प्रवाहात जगणारे देशमुख आयुष्याच्या उत्तरार्धात उजव्या विचारसरणीच्या प्रवाहात कसे गेले हा त्यांच्यासह इतरांना पडणारा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर काळाच्या ओघात ते कसे देतात ते पाहावे लागेल. धूर्त, धुरंधर राजकारणापुढे सर्वच पातळीवर नामोहरम झालेल्या देशमुखी राजकारणाने जुळवून घेणे हे पालकमंत्री रावल यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळे रावल यांच्यापुढे आता प्रबळ, प्रभावी विरोधक उरलेला नाही. परिणामी, त्यांची पुढील वाटचाल सुकर ठरणारी आहे..एकतर्फी होण्याच्या दिशेने...४ जुलैला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे दोंडाईचा दौऱ्यावर असताना त्यांनी डॉ. हेमंत देशमुख यांची भेट घेतली होती. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेतृत्व करत होते. आज ना उद्या दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर दोन्ही राष्ट्रवादीची युती व्हावी, असा मनोदय तटकरेंनी व्यक्त केला होता. .Angar Nagarparishad Election: भाजप नेत्यावर गंभीर आरोप, Ujwala Thite यांनी पोलीस संरक्षणात फॉर्म भरला | Sakal News.परंतु, या निवडणुकीतील सत्तासंघर्षात दोहो राष्ट्रवादीचे आव्हान निर्माण होण्यापूर्वीच मुत्सद्दी रावल यांनी देशमुख गटाला गळाला लावत त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करून घेतला. त्यामुळे दोंडाईचा नगर परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत देशमुखी राजकारणाचा प्रबळ विरोधक मावळल्याने भाजप व पर्यायाने रावल यांच्यासाठी ही निवडणूक एकतर्फी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे. यात देशमुख गटाचे समर्थक कार्यकर्ते, त्यांना मानणारे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे मात्र, 'सॅण्डवीच' होताना दिसते आहे..