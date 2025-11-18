उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Politics : पाच दशकांचे कट्टर वैमनस्य संपुष्टात! दोंडाईचा निवडणुकीत देशमुख-रावल यांची ऐतिहासिक राजकीय 'गळाभेट'

Historic Shift as Deshmukh-Rawal Rivalry Ends After Five Decades : धुळे जिल्ह्यातील पाच दशकांपासूनचे कट्टर राजकीय वैमनस्य सोडून माजी कामगार व विधी राज्यमंत्री डॉ. हेमंत देशमुख (देशमुख गट) यांनी पालकमंत्री जयकुमार रावल (भाजप) यांच्या माध्यमातून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. दोंडाईचा नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या ऐतिहासिक राजकीय कलाटणीमुळे रावल यांच्यासमोरील प्रबळ विरोधक मावळला असून, निवडणूक एकतर्फी होण्याच्या दिशेने जात आहे.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: राज्यासह जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर पाच दशकांपासूनचे देशमुख-रावल यांच्यातील कट्टर वैमनस्य सर्वश्रुत ठरले. मात्र, दोंडाईचा नगर परिषदेच्या सध्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत या संबंधाला ऐतिहासिक कलाटणी मिळाली. यात देशमुखी बेरकी राजकारणाने धूर्त, धुरंधर रावल यांच्या माध्यमातून भाजपची मोट धरत वैमनस्याला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

