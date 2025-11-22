उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : लोकशाहीचा 'आत्मा' रिक्त! दोंडाईचा नगर परिषदेत विरोधी पक्षनेता पद राहणार नाही; भाजपच्या बिनविरोध विजयाचे परिणाम

Legal Provision: Why No Opposition Leader in Dondaicha : धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह सर्व 26 जागा भाजपच्या बिनविरोध निवडून आल्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्याचे पद रिक्त राहणार आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर पारदर्शक कारभाराची मोठी जबाबदारी आली आहे.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकही विरोधी सदस्य निवडून आला नसेल, तर विरोधी पक्ष नेत्याची निवड होऊ शकत नाही. विरोधी पक्ष नेत्याच्या निवडीसाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम किंवा महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमानुसार पुरेसे सदस्य असलेले विरोधी पक्ष अस्तित्त्वात असणे आवश्यक असते.

