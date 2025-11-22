Dhule News : लोकशाहीचा 'आत्मा' रिक्त! दोंडाईचा नगर परिषदेत विरोधी पक्षनेता पद राहणार नाही; भाजपच्या बिनविरोध विजयाचे परिणाम

धुळे: एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकही विरोधी सदस्य निवडून आला नसेल, तर विरोधी पक्ष नेत्याची निवड होऊ शकत नाही. विरोधी पक्ष नेत्याच्या निवडीसाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम किंवा महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमानुसार पुरेसे सदस्य असलेले विरोधी पक्ष अस्तित्त्वात असणे आवश्यक असते. .सर्व जागा एकाच पक्षाने जिंकल्यास, हा निकष पूर्ण होत नाही आणि त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद रिक्त राहते. यानुसार दोंडाईचा नगर परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते पद रिक्त राहील, असे कायदेतज्ज्ञ आणि एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी `सकाळ`शी बोलताना सांगितले..दोंडाईचा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद आणि एकाच पक्षाच्या अर्थात भाजपच्या सर्व २६ जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. ही स्थिती लोकशाही आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने अद्वितीय आणि महत्त्वाची ठरते आहे. यानंतर या नगर परिषदेच्या कारभाराविषयी कायदेतज्ज्ञ आणि एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेले मत असे ः.प्रशासकीय, राजकीय परिणामदोंडाईचा नगर परिषदेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्व निर्णय, धोरणे आणि अंदाजपत्रकांवर सत्ताधारी भाजपचे पूर्ण आणि निर्विवाद नियंत्रण राहणार आहे. त्यांना कोणताही मोठा विरोध न होता त्यांचा अजेंडा आणि विकास प्रकल्प, कामे जलद गतीने मार्गी लावता येऊ शकतात. उपनगराध्यक्षही भाजपच्या विजयी सदस्यांमधून निवडले जाऊ शकते..समिती आणि पदेस्थायी समिती आणि इतर विषय समित्यांचे सभापतीपद तसेच सदस्यत्व हे निकषांप्रमाणे आता पूर्णपणे विजयी भाजपच्या नगरसेवकांकडे जाणार आहे. त्यासाठी या पक्षाचे नेतृत्व नामनिर्देशन करू शकतील. तसेच सर्वसाधारण सभेत किंवा स्थायी समितीच्या बैठकीत मतदान किंवा मतभेदाची स्थिती फारशी उद्भवणार नाही किंवा सादर प्रस्ताव सहसा आवाजी मतदानाने किंवा एकमताने मंजूर होऊ शकतील. शिवाय विरोधी पक्ष बाहेरील टीका किंवा चौकशी करू शकणार नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना पक्षाच्या उच्च नेतृत्वापुढे किंवा जनतेपुढे अधिक जबाबदारीने राहावे लागणार आहे..जबाबदारीचे आव्हानकामकाजावेळी दोंडाईचा नगर परिषदेत सक्षम विरोधी पक्षाचा आता अभाव राहणार आहे. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा ''आत्मा'' मानला जातो. तो नसल्यामुळे या नगर परिषदेच्या कारभारातील त्रुटी, काही निर्णयांवर प्रभावी टीका आणि अंकुश ठेवणारा आता कुणीही दिसणार नाही. त्याविषयी विजयी पक्षाच्या नेतृत्वाचीही जबाबदारी वाढली आहे. सर्व सत्ता एकाच पक्षाकडे असल्यामुळे दोंडाईचा शहराच्या प्रत्येक समस्येची आणि विकासाची पूर्ण जबाबदारी भाजपच्याच नगरसेवकांची राहील. त्यांच्या कामकाजात एखाद्यावेळी त्रुटी आढळल्यास त्यांना कोणालाही दोष देता येणार नाही..भान राखावे लागणारकारभारावर, खर्च आणि कंत्राटांवर बारकाईने नजर ठेवणारे कोणी विरोधक नसले तरी अनियमित कारभार होणार नाही याची पुरेपुर दक्षता सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. या स्थितीत औपचारिक विरोधी पक्ष नसला तरी, जनता आणि मतदार हेच अंतिम विरोधी पक्ष ठरतात. जर कामे समाधानकारक झाली नाहीत, तर पुढील निवडणुकीत जनता या एकछत्री सत्तेला नक्कीच विरोध करू शकते याचे भान सत्ताधारी नगरसेवकांना राखावे लागणार आहे..Sangli Election: अर्ज माघारीचा धडाका! सांगलीत ३७५ जण बाहेर ४१ नगराध्यक्ष आणि तब्बल ५९४ नगरसेवक मैदानात.असंतोष हाच खरा विरोधक...भाजपच्या सत्तेत अंतर्गत विरोध नसल्यामुळे, निवडून आलेल्या सदस्यांना केवळ जनतेच्या अपेक्षा आणि मतदारांचे समाधान यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. अन्यथा, पुढील निवडणुकीत जनतेचा असंतोषच त्यांचा खरा विरोधक ठरू शकतो. प्रशासनात एकछत्री अंमल असल्यामुळे, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांवर असेल. भाजपचा हा विजय राजकीयदृष्ट्या खूप मोठा असला तरी, प्रशासनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एकही विरोधक नसल्यामुळे, विजयी पक्षाच्या नेतृत्वाला आणि नगरसेवकांना अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करणे बंधनकारक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.