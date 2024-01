Nandurbar News : पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पूर्वनियोजन आवश्यक : डॉ. विजयकुमार गावित

Nandurbar News : या वर्षी पर्जन्यमान कमी झाल्याने पाणीसाठा कमी कमी होत असून, नंदुरबार तालुक्यास आगामी काळात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

त्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठी पूर्वनियोजन करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसा मुंडा सभागृहात नंदुरबार तालुका पाणीटंचाईबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी उपविभागीय अधिकारी विनायक महामुनी, प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, तहसीलदार नितीन गर्जे, गटविकास अधिकारी जयवंत उगले, प्रभारी तहसीलदार राहुल मोरे उपस्थित होते. (Dr Vijayakumar gavit statement of Pre planning necessary to overcome water scarcity nandurbar news)