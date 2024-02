Nandurbar News : बारमाही रस्ते, घरकुलांसह स्वयंरोजगारातून वाडे-पाडे समृद्ध करणार : डॉ. विजयकुमार गावित

Nandurbar News : आदिवासी दुर्गम भागाला जोडणारे बारमाही रस्ते, प्रत्येकाला घरकुल आणि बचतगटांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराचे जाळे विणून आदिवासी वाडे-पाडे येत्या सहा महिन्यांत न भूतो न भविष्यति समृद्ध करणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

बिजरीगव्हाण (ता. अक्कलकुवा) येथे बुधवारी (ता. ७) विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. (Dr Vijayakumar gavit statement Perennial roads houses will enrich villages through self employment nandurbar news)