Dhule Accident News : ट्रकवर कार आदळून भदाणेजवळ चालक ठार

By

Dhule News : महामार्गावरील गतिरोधकाजवळ थांबलेल्या ट्रकवर मागून येणारी कार आदळून अपघात झाला.

त्यात कार चालक ठार झाला. ट्रक सोडून चालक पळून गेला. या प्रकरणी ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Driver killed after car collides with truck near Bhadane Dhule Accident News)

सुरत- नागपूर महामार्गावरील भदाणे (ता. धुळे) शिवारात हा अपघात झाला. मोहन गोबा सरक (वय ३२, रा. इच्छापूर, ता. साक्री) असे मृत कार चालकाचे नाव आहे.

चौदा मेस रात्री साडेदहाच्या सुमारास ट्रक (जीजे २६ टी ३६५८) भरधाव जात होता. ट्रक चालकाने गतिरोधक पाहून ब्रेक लावला.

त्यामुळे मागून येणारी कार (एमएच १८ बीसी ०१३२) ट्रकवर धडकली. त्यात कारमधील चालक मोहन सरक यांचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला. याबाबत शिवा थोरात यांच्या फिर्यादीनुसार अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी ट्रक चालकावर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?