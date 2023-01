Accident News : कोंडाईबारी घाटात अपघातात चालक ठार, सहचालक गंभीर

By

विसरवाडी : धुळे-सुरत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ कोंडाईबारी घाटात अज्ञात वाहनास मागून धडकल्याने चालक जागीच ठार, तर सहचालक गंभीर जखमी झाला. ही घटना रविवारी (ता. ८) पहाटे पाचच्या सुमारास घडली.

लियाकत हबीब शेख (वय ३३, रा.मु. पाडळी, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद) असे अपघातात ठार झालेल्या चालकाचे नाव आहे. (Driver killed co driver critical in accident at Kondaibari ghat Nandurbar News)

ट्रक (एमएच २०, ईएल ९०६७) धुळ्याकडून सुरतकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाने आद्रक भरून जात असताना, महामार्ग पोलिस चौकीच्या पुढे खामचौदर गावाजवळ समोर उभ्या असलेल्या अज्ञात वाहनास मागून धडकून चालक जागीच ठार झाला, तर सहचालक बारकू कडूबा गायकवाड (वय ४५, रा. दरेगाव, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद) गंभीर जखमी झाला.

पहाटेची वेळ असल्याने महामार्ग पोलिसांनी तत्काळ क्रेनच्या मदतीने चालक व सहचालकांना बाहेर काढण्यात आले. सहचालकास गंभीर जखमी असल्याने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शौकत हबीब शेख (रा. पाडळी, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद) यांच्या माहितीवरून अपघाताची माहिती विसरवाडी पोलिस ठाण्यात नोंद कण्यात आली.

