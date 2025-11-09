Eknath Khadse : "मला एक न्याय, दुसऱ्याला वेगळा न्याय नको!" पार्थ पवार जमीन व्यवहारावरून एकनाथ खडसेंची अजित पवारांवर तोफ

जळगाव: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या पुणे येथील कथित जमीन व्यवहारावरून माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तीव्र टीका केली. ‘‘जमीन व्यवहारप्रकरणी मला ज्या पद्धतीने राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते तोच न्याय अजित पवारांनाही लावण्यात यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायाधीशामार्फत चौकशी व्हावी, तहसीलदार व दुय्यम निबंधक यांची ‘नार्को’ चाचणी करावी, अशी मागणी त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली..ते म्हणाले, ‘‘‘पुण्यातील कथित जमीन गैरव्यवहाराची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी. कारण यामध्ये सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांची जमीन फुकटात देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मला एक वेगळा न्याय आणि दुसऱ्याला वेगळा न्याय, असे होता कामा नये. .बोपोडी (जि.पुणे) येथील कृषी महाविद्यालयाच्या जमिनीवर (सिटी सर्व्हे क्रमांक ६२, फायनल प्लॉट नंबर १४) टीडीआर मिळवून ती शासकीय जमीन लाटण्याचा प्रकार बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे याने केला आहे. त्याप्रकणात मी २०१५ मध्ये जी तक्रार दिली होती. तीच तक्रार काल (ता.७) पुण्यात दाखल झाली. याप्रकरणी तहसीलदार व सहनिबंधकाची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी खडसेंनी केली..जमीन व्यवहारातील गैरव्यवहार प्रकरण (बोपोडी) कृषी विभागाच्या मालकीचे होते. मी महसूल मंत्री असताना चुकीचे व्यवहार होत असल्याचे लक्षात आल्यावर हे प्रकरण कोणीही हस्तांतरित करू नये म्हणून ‘होल्ड’ शिक्का मारला होता. या व्यवहारातील बिल्डर हेमंत गावंडे यांनी गट रचून बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. विध्वंस कुटुंबाकडून मुखत्यारपत्र तयार केले होते. हा प्रकार लक्षात आल्यावर मी मंत्री असताना कृषी विद्यापीठाचे (राहुरी) कुलगुरू यांना पुन्हा गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले होते. तो गुन्हा २०१५ मध्ये दाखल झाला होता..Minister Naharhari Zirwal: आगामी निवडणुका महायुतीच्याच चौकटीत: मंत्री नरहरी झिरवाळ; राज्यस्तरीय सहा सदस्यीय समिती घेणार अंतिम निर्णय.दहा वर्षांत चौकशी नाही२०१५ मध्ये जो गुन्हा दाखल झाला होता, त्यात जे आरोपी होते, तेच आरोपी आज (२०२५ मध्ये) दाखल झालेल्या गुन्ह्यात आहेत. २०१५ पासून हा गुन्हा इतके दिवस दाखल राहिला तरी कोणती चौकशी झाली नाही. चौकशी झाली असती तर हा प्रकार झालाच नसता, याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.