जुलै ते डिसेंबर दरम्यान २२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका

शहादा : शहादा तालुक्यातील जुलै ते डिसेंबर २०२० कालावधीत मुदत संपणाऱ्या २२ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीचा प्रभाग रचना व संबंधित प्रभागातील आरक्षण काढण्याचा कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. ग्रामपंचायतींच्या विशेष सभेत ४ फेब्रुवारीला आरक्षण काढण्यात येणार आहे. जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण ठरविण्यासाठी कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या विशेष सभेत ४ फेब्रुवारीस आरक्षण काढण्यात येणार आहे. तसेच प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना ७ ते १४ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सादर करता येणार असून २९ फेब्रुवारी २०२० ला हरकती व सूचना सुनावणी करिता उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हरकती सादर करण्यात येणार आहेत. आठशे मोकाट कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण २९ फेब्रुवारीस उपविभागीय अधिकारी आलेल्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी करतील.११ मार्च २०२० ला आलेल्या प्रत्येक हरकती व सूचनांवर सुनावणीनंतर अभिप्रायासह अंतिम निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. १७ मार्च २०२० ला उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकारी यांनी प्रभाग रचना व आरक्षणाला अंतिम मान्यता देणे व स्वाक्षरी करणे. २१ मार्च २०२० ला जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केलेला प्रभाग रचनेला(नमुना अ मध्ये) व्यापक प्रसिद्धी देणे, अशा पद्धतीच्या निवडणूक कार्यक्रम असणार आहे. नगरपरिषदाच्या प्रभाग रचना कार्यक्रमाला निवडणूक आयोगाकडून स्थगीती यासाठी प्रभाग विस्तार अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यात निकिता नायक यांची कुकावल व कोठली त.सा. साठी प्रभाग विस्तार अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. कुऱ्हावद त.सा.साठी आर.टी.पानपाटील, कवठळ ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग विस्तार अधिकारी म्हणून एम.व्ही. चकोर तर दोंदवाडा व तोरखेडा ग्रामपंचायतीसाठी एम.बी.चव्हाण,नांदरखेडा व वर्ढे त.श. ग्रामपंचायत श्रीमती बी.बी. सूर्यवंशी यांची, टेंभे त.श.व शेल्टी ग्रामपंचायत अव्वल कारकून पी.एस.मराठे , टेंभे व बामखेडा त.सा.श्री.अहिरे , बामखेडा त.त. व फेस ग्रामपंचायत व्ही.डी.सावळे , पुसनद व सोनवद त.श. ग्रामपंचायत एस.झेड्.देवरे , कानडी त.श.एम .के.पाटील ,मनरद व मोहीदे त.श.बी.ओ.पाटील यांची तर जुबेर पठाण यांची सारंगखेडा ग्रामपंचायतीकरिता प्रभाग विस्ताराधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच डामरखेडा व हिंगणी ग्रामपंचायतीकरिता आर.पी.बच्छाव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामुळे आता पंचायत समिती आणि जि.प.निवडणूकीनंतर शहादा तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतींचा आखाडा तापणार आहे.

