Employee Strike : दुसऱ्या दिवसाही संप सुरूच; कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट...

शिंदखेडा (जि. धुळे) : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करून कर्मचाऱ्यांना वेतन त्रुटी मंजूर होण्यासाठी मंगळवार (ता. १४)पासून विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला असून, बुधवारी (ता. १५) दुसऱ्या दिवशी संप सुरू असल्याने कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. (Employees strike old pension scheme implementation through city beating tala mridanga dhule news)

दरम्यान, आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधावे म्हणून कर्मचाऱ्यांनी तहसील कार्यालयात मोर्चा नेला. येथील पंचायत समितीपासून सकाळी अकराला टाळ-मृदंग वाजवत मोर्चास सुरवात झाली.

स्टेशन रोडमार्गे तहसील कार्यालयात मोर्चा गेला. येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार घालून मोर्चा परत पंचायत समितीकडे वळविण्यात आला.

कर्मचाऱ्यांनी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’, ‘पेन्शन आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा जोरदार घोषणा दिल्या. पंचायत समिती आवारात ठिय्या आंदोलन करून टाळ-मृदंग वाजवत व भजन करत सर्वांचे लक्ष वेधले. शिंदखेडा तालुक्यातील संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला असून, बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत.