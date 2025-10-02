Crime News : बनावट मद्याचे नाशिक कनेक्शन उघड!: शिरपूरमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या कारखान्याला नाशिकमधून स्पिरीट पुरवठा

शिरपूर: सुभाषनगर (ता. शिरपूर) येथे पोलिसांनी उद्ध्वस्त केलेल्या बनावट मद्यनिर्मिती कारखान्याचे धागेदोरे नाशिकपर्यंत पोहोचल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. नाशिक येथून या कारखान्यासाठी आवश्यक साहित्य पुरवठा झाला असून, बनावट मद्याच्या विक्रीतही नाशिक येथील संशयिताने मदत केली असल्याची माहिती सहायक निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी यांनी दिली. .मिळालेल्या माहितीवरून सहायक निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी व सहकाऱ्यांनी २३ सप्टेंबरला सुभाषनगर येथे छापा टाकला होता. संशयित चेतन राजू भोई (वय २८, रा. आदर्शनगर, शिरपूर) याला घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. त्याने दिलेल्या माहितीवरून कारखान्याचा मालक तुषार प्रभाकर बारी (वय २८, रा. आदर्शनगर) याच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. घटनास्थळावरून ४४० लिटर स्पिरीट, बॉटल सीलिंग मशिन, देशी दारूच्या बाटल्या, साहित्य व पिक-अप (एमएच १४, एचजी ९८२७) आदी मिळून एकूण चार लाख २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..नाशिकपर्यंत जाळेया गुन्ह्याचा तपास करताना बनावट मद्यनिर्मिती उद्योगाचे जाळे नाशिकपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले. साक्री (जि. धुळे) येथील संशयित श्रीराम बाबर याचा सहभाग उघड झाला. पाठोपाठ नाशिक येथील हर्शल वसंत भंडारी याने बनावट मद्यनिर्मितीसाठी आवश्यक साहित्य पुरविल्याचे आढळले. तसेच सुभाषनगरच्या कारखान्यात तयार केलेल्या बनावट मद्याची विक्री करण्यातही भंडारी गुंतल्याचे दिसून आले. .Chandrakant Patil : घोटाळेबाजांना तुरुंगात टाकणार, चंद्रकांत पाटील यांचे सांगलीत जयंत पाटलांना अप्रत्यक्ष आव्हान.दोघांच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती निरीक्षक परदेशी यांनी दिली. पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर अधीक्षक अजय देवरे, उपअधीक्षक सुनील गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी, सहायक निरीक्षक हेमंत पाटील, उपनिरीक्षक संदीप दरवडे, हेमंत खैरनार, सुरेश सोनवणे, शोध पथकाचे हवालदार रवींद्र आखडमल, राजेंद्र रोकडे, आरिफ तडवी, सोमा ठाकरे, सचिन वाघ, योगेश दाभाडे, गोविंद कोळी, भटू साळुंके, विनोद आखडमल, मनोज महाजन, प्रशांत पवार, मनोज दाभाडे, विवेकानंद जाधव यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.