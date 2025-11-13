Dhule News : बळीराजावर दुहेरी संकट! अवकाळीनंतर आता खतांच्या दरवाढीचा फटका; रब्बीच्या तोंडावर बजेट कोलमडले

धुळे: नैसर्गिक संकटांमुळे अगोदरच त्रस्त झालेल्या बळीराजावर आता रासायनिक खतांच्या दरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे. सततचा पाऊस आणि अवकाळीमुळे खरीप हंगामात मोठे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आरसीएफ, महाधन आणि क्रॉपटेकसारख्या कंपन्यांच्या विविध ग्रेडच्या खतांच्या किमतीत प्रति पोते १०० ते २०० रुपयांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे..यंदा मे महिन्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाल्याने पेरण्या लांबल्या होत्या. त्यानंतर खरीप काढणीच्या हंगामातही पाऊस असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांचा चांगला उतारा मिळाला नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आणि शेतमालाला योग्य भावही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यातून सावरून शेतकरी गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मका यांसारख्या रब्बी पिकांची तयारी करत असतानाच खतांच्या किमती वाढल्याने त्यांच्यासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे..३५० रुपयांपर्यंत वाढआरसीएफच्या २०:२०:० खताचे दर प्रतिपोते १०० रुपयांनी वाढून १५०० रुपये झाले आहेत, तर क्रॉपटेकचे ९:२४:२४ हे खत १९०० रुपयांवरून २१०० रुपये प्रति पोते झाले आहे. त्याचप्रमाणे १०:२६:२६, १२:३२:१६, २४:२४:०, १५:१५:१५ या खतांचेही दर वाढले आहेत. या दरवाढीमुळे हेक्टरमागे लागणाऱ्या खतांच्या खर्चात तब्बल २५० ते ३५० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळे रब्बीतील पिकांचा खर्च वाढणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे..युरिया, डीएपीतलूटखतांच्या दरवाढीसोबतच युरिया आणि डीएपी खतांची अधिक दराने विक्री होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांमध्ये आहे. कृषी विक्रेत्यांकडून कंपन्यांच्या निर्देशानुसार २६६ रुपयांवर विक्री करायची असतानाही प्रत्येक पोत्यामागे १० ते २० रुपयांची वाढ केली जात असल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी विक्रेते मुख्य खतांसोबत वॉटर सोल्युबल खते आणि मायक्रो आदी लिंकिंग प्रॉडक्ट्स जबरदस्तीने माथी मारत असल्याची ओरड शेतकऱ्यांतून होत आहे..शासनाने लक्ष द्यावेएकीकडे उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे शेतमालाच्या बाजारभावात घट होत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीला सामोरे जात आहेत. या परिस्थितीत कृषी विभागाने वाढीव दरांच्या विक्रीवर आणि लिंकिंगसारख्या गैरप्रकारांवर तातडीने लक्ष ठेवून कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. तसेच, केंद्र सरकारने खताचे दर कमी करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे..India Post Bank Bharti: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत मेगा भरती! ३०९ जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता, अटी आणि शेवटची तारीख.रब्बी हंगामात खतांची आवश्यकतारब्बीच्या हंगामात गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मका या मुख्य पिकांसह अनेक पिके शेतकरी घेतात. या पिकांसाठी शेतकनी डीएपी, २०:२०:०, १२:३२:१६, १०:२६:२६, २४:२४:०, १५:१५:१५ या खतांचा वापर करतात. सध्या बाजारात खते उपलब्ध असली, तरी काही खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशाला भार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.