उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात वाहन उद्योगासाठी 'सोनेरी क्षण'! दसरा, दिवाळी आणि जीएसटी कपातीमुळे विक्रीत विक्रमी वाढ

Festive Season Brings Record Vehicle Sales in Dhule District : धुळे शहरात दसरा आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर जीएसटी दरातील कपातीमुळे वाहन बाजारपेठेत मोठी उत्साहाची लाट दिसून आली. एका महिन्यात चार हजारांहून अधिक दुचाकी आणि ६४४ चारचाकी वाहनांची विक्री झाली, तसेच ई-वाहनांनाही ग्राहकांनी चांगली पसंती दिली.
vehicle sales

vehicle sales

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: दसरा, दिवाळी आणि ‘जीएसटी’चा अनुकूल काळ यांचा उत्तम संगम साधला गेल्याने यंदा वाहन बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्राहकांकडून दोन चाकी, चारचाकी तसेच, ई- वाहनांना जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला असून, महिनाभरात चार हजारांवर दुचाकी आणि ६४४ चारचाकी वाहने विक्री झाली.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Vehicle
festival
car
Diwali
festive season
uttar maharashtra
Dasara

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com