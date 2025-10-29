Dhule News : धुळ्यात वाहन उद्योगासाठी 'सोनेरी क्षण'! दसरा, दिवाळी आणि जीएसटी कपातीमुळे विक्रीत विक्रमी वाढ

धुळे: दसरा, दिवाळी आणि ‘जीएसटी’चा अनुकूल काळ यांचा उत्तम संगम साधला गेल्याने यंदा वाहन बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्राहकांकडून दोन चाकी, चारचाकी तसेच, ई- वाहनांना जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला असून, महिनाभरात चार हजारांवर दुचाकी आणि ६४४ चारचाकी वाहने विक्री झाली..शासनाने नवरात्रोत्सवादरम्यान जीएसटीचे सुधारित दर लागू केले. यामध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहनांवरील जीएसटी दर कमी केल्याने कंपन्यांनी दहा हजार ते दोन लाखांपर्यंत किंमती कमी केल्या. त्यामुळे नवरात्रोत्सवपासूनच नवीन वाहन खरेदीचा ओघ सुरू होता. दिवाळीच्या उत्सव काळात हा कल कायम राहिला. ऑक्टोबर या एकाच महिन्यात दसरा आणि दिवाळी सण आल्याने शहरातील वाहन शोरूम्समध्ये ग्राहकांची गर्दी दिसत होती. .अनेकांनी आधीच बुकिंग केले असले तरी काही लोकप्रिय मॉडेल्स उपलब्ध न झाल्याने नव्याने बुकिंग करणाऱ्यांना दिवाळीनंतरच गाडी मिळणार असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. वाहन विक्रेत्यांच्या मते, जीएसटीनंतर वाहनांच्या किमतीत स्थैर्य आले असून, काही कंपन्यांनी फेस्टिव्हल ऑफर्स दिल्या. .आकर्षक फायनान्स स्कीम्स, कमी व्याजदर यामुळे ग्राहकांची खरेदीक्षमता वाढली. नवरात्री, दसरा, दिवाळी, बोनस, ऑफर्स आणि जीएसटी स्थैर्य यांचा संगम झाल्याने वाहन विक्रीत विक्रमी वाढ झाली. शोरूममध्ये उत्साह, ग्राहकांची गर्दी आणि नव्या वाहनांचा सुसाट वेग यामुळे यंदाची ऑक्टोबर महिना वाहन उद्योगासाठी सोनेरी क्षण ठरला..आकडा आणखी वाढणारप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाच हजार ४३४ वाहन खरेदीची नोंद झाली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक वाहन खरेदी झाल्याचा अंदाज आहे. अनेक कंपन्यांच्या दुचाकी, चारवाकी उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांना मुहूर्तावर बुकिंगवर समाधान मानावे लागले. या ग्राहकांना किमान आठ ते दहा दिवसांनी वाहने मिळणार आहे. वाहन उपलब्ध झाल्यावर त्याची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यामुळे मुहूर्तावर खरेदी केलेल्या वाहनसंख्येत आणखी भर पडेल..Mumbai Traffic: मुंबईकरांनो आनंदाची बातमी! जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार, मार्गावरील मोठा अडथळा पालिकेने दूर केला.ई- वाहनांनाही वाढती पसंतीपर्यावरणपूरक वाहनांची आवड वाढल्याने यंदा ई- स्कूटर आणि ई- कारच्या विक्रीतही २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती वाहन विक्रेत्यांनी दिली. चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता वाढत असल्याने ग्राहकांचा कल आता ई- मोबिलिटीकडे वळत असल्याचे विक्रेत्यांतून सांगण्यात आले. ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर, मालवाहू वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून बोनस, उत्पादनाचे पैसे आणि सणाचे वातावरण यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.