Dhule Ganesh festival : गणरायाच्या स्वागतासाठी धुळेकर सज्ज; घरगुतीसह विविध मंडळांची तयारी पूर्ण, बाजारपेठ सजली

धुळे: आबालवृद्धांचे लाडके दैवत गणरायाच्या स्वागतासाठी धुळेकर सज्ज झाले आहेत. घरगुती तसेच बहुतांश सार्वजनिक गणेश मंडळांची तयारी पूर्ण झाली आहे. गणेशोत्सवानिमित्त बाजारपेठ सजली आहे. पूर्वसंध्येला मंगळवारी (ता. २६) गणेशमूर्तीची नोंदणी, पूजा व सजावटीचे साहित्य, विविधरंगी लायटिंग व दिवे खरेदीसाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. यंदा मूर्तींचे दर वाढल्यामुळे लहान मूर्तींना अधिक पसंती मिळत आहे..अकरा दिवसांच्या गणेशोत्सवाला बुधवारपासून (ता. २७) सुरवात होत आहे. घरोघरी तसेच सार्वजनिक मंडळांत गणरायाचे आगमन व प्रतिष्ठापनेसाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. शहरातील साक्री रोड, आग्रारोड, दत्तमंदिर चौक, पारोळा रोड चौफुली येथे मूर्ती विक्रीसाठी स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे आग्रारोड व फुलवाला चौक परिसरात स्टॉल्स आहेत. परिणामी, शहरातील वाहतूक काही ठिकाणी वळविण्यात आली आहे..मूर्तींचे प्रकारबाजारात शाडू व पीओपी मूर्ती उपलब्ध आहे. सरासरी लाखांवर मूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. शाडू मातीच्या मूर्ती ३५१ ते चार हजार १०० रुपयांदरम्यान उपलब्ध आहेत. पीओपी मूर्ती ४०० ते २१ हजारांदरम्यान विक्रीसाठी आहेत. दगडूशेठ हलवाई, लालबागचा राजा, पीतांबर गणेशमूर्तींना विशेष मागणी आहे. यंदा पीओपी मूर्तींच्या किमतीत सरासरी २० टक्के वाढ झाली आहे..स्थानिक व बाह्य कारखानेशहरात ३५ स्थानिक मूर्ती कारखाने आहेत. यात दोन महिन्यांपासून मूर्ती तयार करण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक कारखान्यांतून सुमारे ४० हजार मूर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच अमरावती, कल्याण, पेण, अहिल्यानगर येथून सुमारे २० ते २५ हजार मूर्ती मागविण्यात आल्या आहेत..सजावट साहित्य व बाजारपेठगणेशोत्सवासाठी लागणारे मखर, सजावटीचे साहित्य, रंगी लाईटिंग व दिव्यांनी शहरातील बाजारपेठ सजली आहे. फुलवाला चौक, दत्तमंदिर चौक, संतोषी माता चौक, नेहरू चौकात दुकाने थाटली आहेत. सहा इंचांपासून दहा फुटांपर्यंत गणेशमूर्ती उपलब्ध आहेत. यंदा दर दुप्पटीने वाढले आहेत..Nashik Ganeshotsav : नाशिकमधील ३१ मंडळांकडून मौल्यवान गणपतीची स्थापना; सुरक्षेसाठी कडेकोट नियोजन.उत्सवाची तयारी व गर्दीअनेकांनी गणेशमूर्ती आधीच नोंदणी केली आहे. २५ ऑगस्टपासूनच बाजारपेठेत मूर्ती व सजावटीचे साहित्य खरेदीसाठी गर्दी दिसून आली. काही मंडळांनी दोन दिवसांपूर्वीच वाजतगाजत, गुलालाची उधळण करून गणेशमूर्तींची मिरवणूक काढली. पोलिस प्रशासनाकडून शहरात ठिकठिकाणी चोख बंदोबस्त तैनात आहे..