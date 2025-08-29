Dhule News : धुळे शहरात २ हजार पोलीस कर्मचारी तैनात; कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

धुळे: शहरासह जिल्ह्यात बुधवार (ता. २७)पासून ११ दिवसीय गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. विसर्जनाद्वारे ६ सप्टेंबरला या उत्सवाची सांगता होईल. या दरम्यान १ सप्टेंबरला ईद- ए- मिलाद सण साजरा होणार आहे. या काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासनाने काटेकोर बंदोबस्ताची आखणी केली. संपूर्ण शहर पोलिस यंत्रणेच्या निगराणीत असेल..उत्सवादरम्यान दोन हजार पोलिस व सुरक्षा कर्मचारी बंदोबस्तावर आहेत. तीन पोलिस अधीक्षक, १४ पोलिस निरीक्षक, ८७ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व उपनिरीक्षक, एक हजार ४०६ कर्मचारी, ८०० होमगार्ड, १०० जवान एसआरपीएफ, चार आरसीपीचे पथक आणि दोन क्यूआरटी पथक कार्यान्वित असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिली..जिल्ह्यात सतर्कताचारही तालुक्यात पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड, बीडीएस पथक तसेच, स्ट्रायकिंग फोर्स तैनात आहे. अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे विसर्जनापर्यंत प्रत्यक्ष देखरेख ठेवतील. उपविभागीय पोलिस अधिकारी आपल्या विभागातील बंदोबस्तावर लक्ष ठेऊन आहेत. प्रत्येक पोलिस ठाणे क्षेत्रात स्वतंत्र मिरवणूक, उत्सव व विसर्जनासाठी बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..संवेदनशील स्थळेआग्रा रोड, पारोळा रोड, दत्त मंदिर चौक, साक्री रोड परिसरात गर्दी दिसून येत आहे. प्रत्येक सार्वजनिक गणेश मंडळास एक अंमलदार लायझन ऑफिसर म्हणून जोडला आहे. जिल्ह्यातील मशिदी, दर्गा तसेच अन्य संवेदनशील स्थळांवर सशस्त्र फिक्स पॉइंट ठेवण्यात आले आहेत. बीडीडीएस पथके, बॉम्ब शोधक पथक आणि श्वान पथकाच्या सहाय्याने संशयास्पद वस्तूंची तपासणी केली जाईल..वाहतुकीचे नियोजनवाहतूक विभागाने विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन केले आहे. ट्रॅफिक पथक नियमित तैनात आहेत. मध्य प्रदेश, शिरपूर व जळगावकडून येणाऱ्या बसेसचा मार्ग बदलला आहे. बसेस मुंबई- आग्रा महामार्गावरून मोहाडी- गुरूद्वारा, स्टेशन रोड, फाशीपूलमार्गे शहरात येतील. नाशिककडून वाहनेदेखील याच मार्गाने दाखल होतील. फुलवाला चौक ते कराचीवाला खुंटापर्यंत रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे..विसर्जन व्यवस्थादीड दिवसाच्या गणपतीचे गुरुवारी (ता. २८) विसर्जन पार पडले. महापालिकेतर्फे गणेश मंडळ व घरगुती गणपती विसर्जनासाठी पांझरा नदी किनारी ११ ठिकाणी मूर्ती संकलनाची व्यवस्था केली आहे. हत्ती डोहाच्या ठिकाणी मुख्य विसर्जन केंद्र आहे. येथे १६ मीटर उंच हायमास्ट तसेच तीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. नागरिकांनीही पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन अधीक्षक धिवरे यांनी केले..Mumbai News: मुंबईत साकारला ८०० किलोचा मोदक, ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’त नोंद.चार दिवस मध्यरात्रीपर्यंत मुदतगणेशोत्सवात चार दिवस मध्यरात्री बारापर्यंत ध्वनिमर्यादा पाळून ध्वनिक्षेपकास परवानगी आहे. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान सर्वत्र सीसीटीव्ही व व्हिडिओग्राफी, तसेच ड्रोनद्वारे चित्रीकरण होईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी दामिनी पथकासह स्वतंत्र पथके गस्त घालत आहेत. आक्षेपार्ह बॅनर, पोस्टर, फटाके आणि मद्यप्राशन यासंदर्भात यंत्रणेला कडक कारवाईचे निर्देश दिल्याची माहिती श्री. धिवरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.