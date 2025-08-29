उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे शहरात २ हजार पोलीस कर्मचारी तैनात; कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

11-Day Ganeshotsav Begins in Dhule : १ सप्टेंबरला ईद- ए- मिलाद सण साजरा होणार आहे. या काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासनाने काटेकोर बंदोबस्ताची आखणी केली. संपूर्ण शहर पोलिस यंत्रणेच्या निगराणीत असेल.
Updated on

धुळे: शहरासह जिल्ह्यात बुधवार (ता. २७)पासून ११ दिवसीय गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. विसर्जनाद्वारे ६ सप्टेंबरला या उत्सवाची सांगता होईल. या दरम्यान १ सप्टेंबरला ईद- ए- मिलाद सण साजरा होणार आहे. या काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासनाने काटेकोर बंदोबस्ताची आखणी केली. संपूर्ण शहर पोलिस यंत्रणेच्या निगराणीत असेल.

