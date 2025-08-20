Girish Mahajan : विरोधकांनी कितीही थर लावले तरी सत्तेची दहीहंडी आम्हीच फोडणार: गिरीश महाजन

धुळे: जिल्ह्यासह राज्यात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यात धुळे जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पालिका, नगरपंचायतींमध्ये विरोधकांनी राजकारणाचे कितीही थर लावले आणि कोणतीही उंची गाठली तरी या निवडणुकांमधील सत्तेची दहीहंडी आम्हीच फोडणार, असा विश्वास आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला. तसेच, धुळे महापालिका निवडणुकीत यंदा ५० पेक्षा अधिक जागा मिळवू, अशा आत्मविश्वासही त्यांनी मंगळवारी (ता. १९) व्यक्त केला..शहरातील काही दहीहंडीचे कार्यक्रम आणि मुंबईत मंगळवारी शिवसेना उबाठामधील पदाधिकारी महेश मिस्त्री व सहकाऱ्यांच्या भाजप प्रवेशावेळी मंत्री महाजन यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला. मंत्री महाजन म्हणाले, की सर्वत्र भाजपसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. .भाजपचे नेते प्रमोद महाजन यांची मी बरोबरी करू शकत नाही. मात्र, प्रमोद महाजन यांना अपेक्षित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे यश मिळविण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्नशील आहोत. येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला दैदिप्यमान यश मिळेल, असा विश्वास आहे..भाजपला चांगली स्थितीदेशभरात भगवामय वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे आपल्याकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर न भूतो न भविष्यती, अशी स्थिती सर्व नागरीक अनुभवतील. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि इतर संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राजकारणाचे कितीही थर लावत विरोधकांनी कोणतीही उंची गाठली तरी सत्तेची दहीहंडी भारतीय जनता पक्षच फोडणार, असा आत्मविश्वास मंत्री महाजन यांनी व्यक्त केला. .धुळे शहरातील वातावरणही भारतीय जनता पक्षाला अनुकुल आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी धुळे महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणावी. कार्यकर्त्यांच्या जल्लोषाला आम्ही पाठबळ देणारच आहोत, असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले..Amitesh Kumar Warns Criminals: आता पुण्यातील गुन्हेगारांची खैर नाही! 'ईट का जवाब पत्थर से...'; पोलीस आयुक्तांचा सज्जड दम.आता संघटनही मजबूतइतर काही पक्षांमधून भाजपमध्ये मोठ्या संख्येने प्रवेश होत आहेत. त्यामुळे भाजपचे संघटनही मजबूत होत आहे. अशी वाढणारी ताकद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी विजयासाठी कामी येऊ शकेल. धुळे शहरात इतर काही पक्षांमधून भाजपमध्ये होणारे प्रवेश पाहाता आणि वाढती ताकद, संघटन लक्षात घेता आगामी महापालिका निवडणुकीत ५० पेक्षा अधिका जागा मिळवू शकू, असा विश्वास मंत्री महाजन यांनी व्यक्त केला. ते मुंबईत श्री. मिस्त्री व सहकाऱ्यांच्या भाजप प्रवेशावेळी येथील निवडणुकांच्या स्थितीविषयी बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, संघटनमंत्री विजय चौधरी, आमदार अनुप अग्रवाल, शहर-जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.