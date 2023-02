नंदुरबार : शिवजयंती निमित्त रविवारी (ता.१९) रविवारी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिराच्या अश्वारूढ शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ आमदार चंद्रकांत रघुवंशी मित्र मंडळाच्यावतीने

लेझर शो चे आयोजन करण्यात आलेले आहे.(Grand laser show on the occasion of Shiv Jayanti in Nandurbar Nandurbar News)

शिवप्रेमी नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केले आहे. सायंकाळी सहा ते रात्री अकरापर्यंत आयोजन करण्यात आले आहे. लेझर शोचा आकर्षण रंगबिरंगी विद्युत रोषणाई व दिव्यांच्या झगमगटाने शिवरायांच्या पुतळा परिसर आकर्षण ठरणार आहे.